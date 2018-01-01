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    Нардеп Княжицький дуже вигідно придбав елітну квартиру в центрі Києва

    Обранець «Народного фронту» вніс відповідні зміни до електронної декларації
    Народний депутат України (фракція «Народний фронт»), голова парламентського комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький придбав квартиру в Києві площею 101,6 кв. м вартістю 2,2 млн грн. Відповідні зміни 15 лютого з’явилися на сайті НАЗК, повідомляє «Главком».   Як стало відомо з майнового реєстру,
    • Сьогодні, 11:35
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    Микола Княжицький
    Микола Княжицький

    Обранець «Народного фронту» вніс відповідні зміни до електронної декларації

    Народний депутат України (фракція «Народний фронт»), голова парламентського комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький придбав квартиру в Києві площею 101,6 кв. м вартістю 2,2 млн грн.

    Відповідні зміни 15 лютого з’явилися на сайті НАЗК, повідомляє «Главком».  

    Як стало відомо з майнового реєстру, житло політика розташоване на вулиці Струтинського Сергія, 21/23 (колишня Болсунівська). За цією ж адресою, як інформує низка ріелторських сайтів, 2014 року зведено клубний будинок. Він містить 26 квартир, 2 пентхауса, підземний паркінг, відеоспостереження, автономну котельню.

    Продаж квартир у будинку на Струтинського Сергія, 21/23, як показують розповсюджені оголошення в інтернеті, стартує від $180 тис або майже 5 млн. грн. Тобто угода, яку засвітив народний обранець, є дуже вигідною.

    Будинок, в якому Княжицький придбав дорогу квартиру
    Будинок, в якому Княжицький придбав дорогу квартиру

    Зазначається, що Княжицький придбав елітну нерухомість у київської ТОВ «Ботанік Хаус Девелопмент». За даними аналітичної системи YouControl, фірма зареєстрована у квітні 2016 року. Її теперішніми засновниками вказані мешканець Івано-Франківської області Андрій Вишневський і донеччанин Костянтин Ватаєв.

    Із самого початку фірму заснували Сергій Федак та Ірина Сагайдак. Остання пані наприкінці минулого року була кандидатом на посаду державного експерта в Директорат з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін’юсту.

    Микола Княжицький НАЗК житло
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