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    Нардеп Королевська народила третю дитину, - ЗМІ

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    <span>Наталія Королевська також встигла проголосувати</span> - Нардеп Королевська народила третю дитину, - ЗМІ
    Наталія Королевська також встигла проголосувати
    Фото: facebook.com/nataliya.korolevskaya

    Як повідомили колеги депутата, у Наталії та її чоловіка Юрія Солода народився третій син

    Народний депутат, колишня «регіоналка» 43-річна Наталія Королевська народила сина. Про це повідомляє Табло ID, посилаючись на власні джерела.

    Нардеп народила 23 квітня, пише сайт.

    У Королевської та її чоловіка Юрія Солода народився третій син.

    Також у подружжя є прийомна донька, тож тепер Королевська - мати чотирьох дітей.

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    Нардеп Королевська народила третю дитину, - ЗМІ
    Нардеп Королевська народила третю дитину, - ЗМІ
    Нардеп Королевська народила третю дитину, - ЗМІ
    Нардеп Королевська народила третю дитину, - ЗМІ
    Фото: facebook.com/nataliya.korolevskaya, Табло ID

    Народжувала депутат, за даними видання, у Києві.

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