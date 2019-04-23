Нардеп Королевська народила третю дитину, - ЗМІ
-
Розсилка
Наталія Королевська також встигла проголосувати
Фото: facebook.com/nataliya.korolevskaya
Як повідомили колеги депутата, у Наталії та її чоловіка Юрія Солода народився третій син
Народний депутат, колишня «регіоналка» 43-річна Наталія Королевська народила сина. Про це повідомляє Табло ID, посилаючись на власні джерела.
Нардеп народила 23 квітня, пише сайт.
У Королевської та її чоловіка Юрія Солода народився третій син.
Також у подружжя є прийомна донька, тож тепер Королевська - мати чотирьох дітей.
Фото: facebook.com/nataliya.korolevskaya, Табло ID
Народжувала депутат, за даними видання, у Києві.