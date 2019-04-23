Нардеп Королевська народила третю дитину, - ЗМІ



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Наталія Королевська також встигла проголосувати Фото: facebook.com/nataliya.korolevskaya

Як повідомили колеги депутата, у Наталії та її чоловіка Юрія Солода народився третій син

Народний депутат, колишня «регіоналка» 43-річна Наталія Королевська народила сина. Про це повідомляє Табло ID, посилаючись на власні джерела.

Нардеп народила 23 квітня, пише сайт.

У Королевської та її чоловіка Юрія Солода народився третій син.

Також у подружжя є прийомна донька, тож тепер Королевська - мати чотирьох дітей.

Народжувала депутат, за даними видання, у Києві.