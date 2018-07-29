Вбивці чорнобильців з «Опоблоку» тепер почали називати себе їхніми захисниками
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Розсилка
Виявляється, Оппоблок і Наталія Королевська тут права чорнобильців посилено захищають
Мовою оригіналу
Надо же, а в 2011 году, когда Оппоблок был у власти и назывался Партией регионов, на чернобыльцев натравливали «Беркут» и жестко разгоняли их митинги. Тогда правительство Азарова отменило ликвидаторам льготы, после чего чернобыльцы начали акции протеста по всей стране.
Самый жесткий разгон тогда был в Донецке. Ликвидаторы разбили палаточный городок у здания пенсионного фонда, но местные власти терпеть такой «майдан» не стали. 27 ноября городок был жестко зачищен милицией и титушками. При штурме погиб пенсионер Геннадий Коноплев, который не успел выскочить из палатки и был буквально затоптан нападавшими.
Помню, какой шок тогда вызвал этот инцидент. Гибель человека при разгоне политической акции была еще в новинку. Никто ведь не мог в тот момент знать, что это только пролог...
За то убийство, разумеется, никто не ответил. Кстати, случилось это как раз вскоре после назначения Виталия Захарченко на должность министра внутренних дел. Видимо, судьба уже тогда подавала знаки.
И ведь все сошло им с рук. Убийцы чернобыльцев нахально называют себя их защитниками - и хоть бы один ликвидатор нашелся, кто бы плюнул в лицемерную рожу да припомнил 2011 год. Забыли старика Коноплева. Да что там его, и 2014-й уже забыли.
Джерело: блог Дениса Казанського