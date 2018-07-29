Вбивці чорнобильців з «Опоблоку» тепер почали називати себе їхніми захисниками

Геннадій Конопльов

Виявляється, Оппоблок і Наталія Королевська тут права чорнобильців посилено захищають

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Надо же, а в 2011 году, когда Оппоблок был у власти и назывался Партией регионов, на чернобыльцев натравливали «Беркут» и жестко разгоняли их митинги. Тогда правительство Азарова отменило ликвидаторам льготы, после чего чернобыльцы начали акции протеста по всей стране.

Самый жесткий разгон тогда был в Донецке. Ликвидаторы разбили палаточный городок у здания пенсионного фонда, но местные власти терпеть такой «майдан» не стали. 27 ноября городок был жестко зачищен милицией и титушками. При штурме погиб пенсионер Геннадий Коноплев, который не успел выскочить из палатки и был буквально затоптан нападавшими.

Помню, какой шок тогда вызвал этот инцидент. Гибель человека при разгоне политической акции была еще в новинку. Никто ведь не мог в тот момент знать, что это только пролог... Читайте також Серед опозиційних фракцій найгірше виконує передвиборчу програму «Опоблок», найкраще – «Самопоміч» 28 Липня, 11:41 За то убийство, разумеется, никто не ответил. Кстати, случилось это как раз вскоре после назначения Виталия Захарченко на должность министра внутренних дел. Видимо, судьба уже тогда подавала знаки. И ведь все сошло им с рук. Убийцы чернобыльцев нахально называют себя их защитниками - и хоть бы один ликвидатор нашелся, кто бы плюнул в лицемерную рожу да припомнил 2011 год. Забыли старика Коноплева. Да что там его, и 2014-й уже забыли.

Джерело: блог Дениса Казанського

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