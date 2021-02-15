Нардеп Лерос вимагає санкцій для «Кварталу 95»

За інформацією депутата, крім продажу франшизи, Зеленський «продавав» покупцеві своїх сценаристів

Позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до Ради нацбезпеки та оборони України із закликом ввести санкції проти ТОВ «Квартал 95» та його бенефіціарів.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«В наступному порядку денному РНБО має бути включене питання про ведення санкцій щодо ТОВ «Квартал 95» та його бенефіціарів. 10 лютого відповідне звернення я направив на секретаря РНБО», – написав Лерос.

Причину появи цього звернення нардеп пояснив тим, що гумористичну програму «Ліга сміху», яку до перемоги на президентських виборах 2019 року вів Володимир Зеленський, і який досі володіє правами на відповідну торгову марку, та наприкінці 2020 року отримав від ТОВ «Квартал 95» роялті на загальну суму чотири мільйони 354 тисячі 832 гривні, продали російському телеканалу «СТС», яким володіє медіахолдинг «Національна медіагрупа» (НМГ) та російський держбанк ВТБ. За НМГ, в тому числі стоять структури банку «Росія».

«І ВТБ, і банк «Росія» – під міжнародними санкціями через анексію українського Криму Росією та її причетність до конфлікту на Донбасі», – написав Лерос.

Він додав, що зйомки нової телепередачі відбудуться в Москві з подальшою трансляцією на російському каналі «СТС», а цей канал із травня 2020 року долучений до санкційного списку РНБО України.

Більш того, як наголосив депутат, свої заявки на участь у кастинг-фестивалі вже подали команди з анексованих територій України та окупованого Криму, серед яких:

«Дуэт имени нет (Донецк, ДНР) – LS01-52»;

«Эвальд Вагнер (Симферополь) – LS01-86»;

«Всё Пуteam (Донецк, ДНР) – LS01-171»;

«B.A.N.G (Керчь) – LS001-116»;

«Донецкий Кряж (Донецк, ДНР) – LS01-182» та інші.

Лерос додав, що, за інформацією ЗМІ, крім продажу франшизи, Зеленський «продавав» покупцеві своїх сценаристів, тобто окремі гроші отримував за сценарії.

«Це означає, що команда Зеленського безпосередньо бере участь у пропаганді ОРДЛО… У разі виявлення порушень (а це зовсім не важко), застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо власників та вигодонабувачів ТОВ «Квартал 95». Чекаємо на справедливе рішення РНБО», – написав нардеп.

Нагадаємо, 24-27 січня у Москві відбувся кастинг-фестиваль Ліги сміху (анонс на сайті КВН kvn.ru/news/16044). Так-так, тієї самої, яку створив 95-ий Квартал.