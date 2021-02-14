Ватажок бойовиків «ДНР» подякував Путіну за підтримку

Бойовики «ДНР» постійно відчувають допомогу і підтримку з боку Москви, зазначив Пушилін

Глава терористичної «ДНР» Денис Пушилін у день смерті трьох українських військових висловив подяку Росії.

Про це повідомляє радіостанція «Говорит Москва».

За його словами, бойовики «ДНР» постійно відчувають допомогу і підтримку з боку Москви, в тому числі гуманітарною допомогою, видачею російських паспортів і проведенням вакцинації від коронавірусу.

Пушилін заявив, що курс на зближення з Росією зафіксований в так званій ідеологічній доктрині бойовиків «Русский Донбас», яка «ляже в основу прийняття найважливіших державних рішень».

Пушилін Денис Володимирович додав, що «ДНР» розраховує посилювати взаємодію з сусідньою державою за допомогою активного транскордонного співробітництва, щоб в майбутньому стати частиною «Великої Росії».

Нагадаємо, президент країни-агресора Росї Володимир Путін зробив заяву щодо українського Донбасу. Він стверджує, що не збирається покидати Донбас «ні дивлячись ні на що».

Як повідомлялося, Путіну вже складно виконувати публічні функції глави держави ‒ розвідка.

Раніше окремі ЗМІ повідомляли про проблеми зі здоров'ям у Путіна.

Нагадаємо, українська розвідка визнала Росію головною загрозою національній безпеці.

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