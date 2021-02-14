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    Думки вголос

    Російська – мова окупанта? Про антиукраїнські ігри партії «Слуга народу»

    • Микола Княжицький

      народний депутат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Російська – мова окупанта? Про антиукраїнські ігри партії «Слуга народу»

    Спроби знищити розвиток української мови тривають зараз і на державному рівні

    На «Українській правді» велика головна стаття про мовні питання. Автор визначає чомусь для російської мови дві характеристики, які вважає головними у ставленні суспільства до питань українізації. З моєї точки зору обидві хибні і сам дискурс навколо цих питань приводить до хибних висновків. Російська, очевидно не лише мова окупантів і не лише російською говорять окупанти. Бурятською, до прикладу теж інколи. Але очевидно, що російська є мовою країни окупанта. І країни- колонізатора. Нюанс, одне слово, але абсолютно інший зміст. Бо вважати сусіда, який на фронті захищає Україну і виріс у російськомовній родині окупантом- абсурд. Але захищає він Україну від агресора, у якого держаною мовою є російська. Це правда.

    Чи є російська історичним надбанням України? Теж ні. Бо всі мови є історичним надбанням людства, але ми будуємо державу , яка захищає власну, українську мову і культуру. Так як Росія – свою, а не французьку, якою говорив Пушкін, Польща – польську, а Ізраїль – іврит.

    Спроби знищити розвиток української мови тривають зараз і на державному рівні. Мені прикро, що представники правлячої партії зареєстрували і просувають зараз аж два проєкта, що покликані призупини роботу Закону про забезпечення функціонування української.

    Один проєкт радикальний, інший нібито – м'якший. Така політична антиукраїнська гра «Слуг народу».

    Для «гри» потрібні хоч якісь пояснення, тому аргументи використовуватимуться різні.

    Джерело: блог Миколи Княжицького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія окупанти мова
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