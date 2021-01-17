У Зеленського з'явилася своя «Липецька фабрика» у Росії

У Росії вже активно анонсують новий проєкт, який пов'язаний з 95 кварталом

«Липецьк» для Зеленського

24-27 січня у Москві відбудеться кастинг-фестиваль Ліги сміху (анонс на сайті КВН kvn.ru/news/16044). Так-так, тієї самої, яку створив 95-ий Квартал.

Франшизу на виробництво цього шоу, як пишуть мокшанські ЗМІ, купив російський телеканал СТС. Організовує шоу Міжнародний союз КВН на чолі з Масляковим.

Отже, Зеленський, який має роялті з 95-го Кварталу, відтепер отримує свій «Липецьк» у Росії. Там активно анонсують проект. «Квартал» про це – анічичирк. Натомість на сайті компанії Зеленського анонсується мультик «Гуллівер», який має з'витися у прокаті 29 квітня 2021 року.

«За сюжетом Гуллівер отримує листа, у якому жителі Ліліпутії просять його про допомогу. Їх країна в жахливому занепаді, тому без гарного та мудрого велетня їм не обійтися. Виявляється, що трон правителя зайняв неймовірний бовдур та кожен відчуває на собі тяжкі наслідки його дурості. Але чи буде Гуллівер самовіддано вирішувати справи своїх друзів, коли у самого не все так добре?».

Неймовірний бовдур на троні.

Про кого б це?))))

Джерело: блог Сергія Руденка

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