Нардеп пояснила, що тягне на дно українську медицину

Медичні працівники неодноразово виходили на акції під Верховну Раду і Кабмін з вимогою переглянути фінансування

Висококваліфіковані лікарі з-за низьких зарплат залишають медичні установи України. У цьому році для них не підняли медичні тарифні розряди. У проекті бюджету-2018 така ж ситуація. Про це заявила народний депутат України від фракції «Об’єднання «Самопоміч», заступник голови комітету ВР з питань охорони здоров’я Ірина



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Велика кількість лікарів і медсестер залишили медичні установи України

Медичні працівники неодноразово виходили на акції під Верховну Раду і Кабмін з вимогою переглянути фінансування

Висококваліфіковані лікарі з-за низьких зарплат залишають медичні установи України. У цьому році для них не підняли медичні тарифні розряди. У проекті бюджету-2018 така ж ситуація.

Про це заявила народний депутат України від фракції «Об’єднання «Самопоміч», заступник голови комітету ВР з питань охорони здоров’я Ірина Сисоєнко.

«Скажіть, будь ласка, чим перед урядом та парламентом України винні українські медичні працівники? Чому саме в цьому році, і Україна є єдиною державою, де і прибиральниця, і сторож, і лікар отримують мінімальну заробітну плату, такого немає ні в одній країні», – сказала Сисоєнко.

Нардеп зазначила, що медичні працівники в цьому році неодноразово виходили на акції під Верховну Раду і Кабмін з вимогою переглянути фінансування.

«У цьому році ви довели медиків до того, що вони регулярно з простягнутою рукою виходили під стіни уряду і парламенту. Як результат – величезна кількість кращих висококваліфікованих лікарів і медсестер залишили медичні установи України. В цьому році так і не підняли медичні тарифні розряди. У бюджеті-2018 така ж біда», – додала нардеп.

Також зберігаються витрати на підтримку медицини, освіти і цільових програм розвитку виробництва.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради прийняли державний бюджет на 2018 рік.

Раніше повідомлялося, що народні депутати вирішили замість голосування в Верховній Раді відпочити на футбольному матчі.

Так, в Києві на НСК Олімпійський на футбольному матчі Ліги Європи «Динамо-Київ» - «Партизан» був помічений віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, народний депутат Сергій Льовочкін, колишній нардеп Микола Мартиненко та екс-міністр юстиції Олександр Лавринович.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за проект постанови «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України», яким обсяг посадових окладів народних депутатів встановлюється на рівні посадових окладів членів Кабінету міністрів.

Згідно з документом, посадовий оклад голови Ради збільшиться до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 такий мінімум, в даний момент, становить 1,6 тис. гривень, тобто 19,2 тис. гривень), членів комітетів Ради, якими є більшість депутатів - до 10 таких мінімумів (16 тис. гривень).

Джерело: 112 Україна