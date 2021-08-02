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    Кількість повністю вакцинованих від Covid-19 українців перевищила 2 млн

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    1 серпня в Україні було вакциновано проти коронавірусу 38 тисяч людей - Кількість повністю вакцинованих від Covid-19 українців перевищила 2 млн
    1 серпня в Україні було вакциновано проти коронавірусу 38 тисяч людей
    Фото: glavcom.ua

    Загалом в Україні проведено майже 5,6 млн щеплень

    За минулу добу, 1 серпня, в Україні було вакциновано проти коронавірусу 38 080 людей. Одну дозу отримали 27 722 людини, повністю імунізовані – 10 672 людини, інформує пресслужба МОЗ.

    Протягом доби в Україні працювали 207 мобільних бригад, 430 пунктів щеплення та 296 центрів вакцинації.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 599 169 людей, з них отримали одну дозу – 3 599 167 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 033 616 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 594 703 щеплення.

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    Напередодні повідомлялося, що у двох областях країни зафіксовано перевищення епідемічних нормативів.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Кількість повністю вакцинованих від Covid-19 українців перевищила 2 млн