Хакери атакували сервіс запису на вакцинацію від Covid-19 в Римі

Сайт запису на вакцинацію в Італії атакували хакери

Вакцинальний процес не зупинено, але уповільнено

Частину Італії включно з Римом торкнулася хакерська атака, що заблокувала сервіс на вакцинації від коронавірусу. Про це повідомляє Associated Press.

Регіональний комісар охорони здоров'я Лаціо Алессіо Д'Амато повідомив, що дуже потужна хакерська атака почалася після опівночі. Станом на ранок неділі вона все ще блокувала роботу сайту.

За його словами, всі, хто був записаний, мають отримати вакцину, однак процес буде повільним, оскільки всі дані доводиться вносити вручну.

На національному рівні в Італії вакциновано близько 60% мешканців.

Як повідомлялося, за попередню добу в Україні вакцинували 150080 людей, загалом дві дози вакцини отримали уже понад два мільйони українців.

До слова, українці почали активніше вакцинуватися. Також повідомлялося, що Україна планує запровадити QR-коди вакцинації.

Нагадаємо, в Італії схвалили використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

Тим часом, Болгарія припустилася кількох серйозних помилок при організації щеплювальної кампанії населення від Covid-19, що призвело до загибелі близько 10 тис. осіб.

Також спеціалісти розповіли, що вакцинацію від коронавірусу не рекомендують робити людям, які хворіють системною інфекційною хворобою.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як поводитися після вакцинації.



