Російська школярка стала сиротою: уся сім'я померла після вакцинації

Вакцинація російським препаратом призвела до смерті цілої сім'ї на Кубані

За 10 днів дитина втратила маму, тата і бабусю

Російська школярка Аріна Колесникова стала сиротою після смерті майже всіх найближчих родичів. Про це повідомляє видання «Фонтанка».

Інцидент стався в Краснодарському краї Росії. Сім'ї дівчинки – батькові, матері та бабусі – ввели перший компонент російської вакцини від Covid-19.

Після цього у них підвищилася температура, і 16, 23 і 26 липня тато, мама і, відповідно, бабуся Аріни померли. Офіційно причина їхньої смерті поки що не називалася, але допускається, що всі троє страждали від цукрового діабету.

Над дівчинкою, що стала сиротою, вирішила оформити опікунство її тітка.

Зараз Федеральна служба з нагляду у сфері охорони здоров'я РФ почала перевірку за фактом події.

Варто зазначити, що в Росії на сьогодні застосовують вакцини лише вітчизняного виробництва – «Супутник V», «ЕпіВакКорона» і «КовіВак».

Раніше у Росії подружжю вкололи фізрозчин замість препарату від коронавірусу (відео).

Тим часом, влада Франції закликає відмовитися від російської та китайської вакцин. У міністерстві закордонних справ країни просять громадян довіряти тільки перевіреним вакцинам.

Нагадаємо, інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V».

Наразі із країн Європейського союзу російський препарат використовує лише Угорщина.

До слова, кількість повністю вакцинованих від Covid-19 українців перевищила 2 млн