Apple видалила зі свого магазину додаток для знайомств противників вакцинації

В Unjected відзначили, що у тих користувачів, які вже встигли завантажити програму, вона, очевидно, продовжить працювати

Apple видалила зі свого магазину додаток для знайомств противників вакцинації. Розробники програми заявили про цензуру. Про це повідомляє Business Insider.

Розробники програми під назвою Unjected опублікували знімок листа від Apple, в якому говориться, що додаток не відповідає правилам AppStore.

У їхньому повідомленні говориться, що програму видалили «очевидно, через нашу репутацію як простору, в якому люди можуть підтримати свою медичну самостійність».

Представники платформи відзначили, що виходом із ситуації може стати розвиток сайту, тому що його Apple та інші IT-компанії не зможуть відключити.

В Unjected відзначили, що у тих користувачів, які вже встигли завантажити програму, вона, очевидно, продовжить працювати. Видаляти її вони не рекомендують, оскільки завантажити заново не вийде.

Представник Apple, у свою чергу, заявив, що розробники Unjected порушили політику Apple щодо контенту, пов'язаного з Covid-19. Компанія послалася, в тому числі, на інтерв'ю засновників Unjected, які говорили, що їх додаток для «нещеплених людей, що схоже мислять». Unjected вже видаляли з AppStore, але після оновлень повернули в магазин додатків, повідомили в Apple.