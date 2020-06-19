Нардепи Білозір, Вацак і Кучер вийшли з депутатської групи «За майбутнє»



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Дмитро Разумков: троє вінницьких мажоритарників із групи «За майбутнє» перейшли у «Довіру»

Усі троє нардепів вступили у депутатську групу «Довіра»

Депутати Верховної Ради Лариса Білозір, Геннадій Вацак і Микола Кучер вийшли з депутатської групи «Партія «За майбутнє» і вступили в депутатську групу «Довіра».

Про це під час пленарного засідання повідомив голова Ради Дмитро Разумков.

«Згідно з поданими заявами... повідомляю про вихід народних депутатів Білозір Лариси Миколаївни, Вацака Геннадія Анатолійовича і Кучера Миколи Івановича зі складу депутатської групи «Партія «За майбутнє» і про їх вступ до депутатської групи «Довіра», - сказав він.

Як повідомлялось, Рада призначила заступника міністра енергетики та навколишнього середовища Романа Абрамовського на посаду міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів.