Рада відкрила засідання запитаннями до уряду



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У Раді традиційно у п'ятницю відбувається година запитань до уряду Фото: Укріфнформ

На порядку денному у Раді - година запитань до уряду, призначення міністра та ЗНО

Верховна Рада відкрила ранкове пленарне засідання. На порядку денному - година запитань до уряду, призначення міністра та ЗНО.

У Раді традиційно у п'ятницю відбуваєься година запитань до уряду, присвячена питанням організації та проведення ЗНО в Україні у 2020 році та щодо використання коштів Держбюджету на заходи з протидії поширенню коронавірусу в Україні.

У залі зареєструвалося 211 парламентаріїв.

Багато депутатів перебувають у захисних масках, деякі - в рукавичках.

Як повідомлялось, Рада у п'ятницю також розгляне легалізацію грального бізнесу в 2-му читанні.

Крім того, Кабінет міністрів проведе позачергове засідання в п'ятницю, 19 червня.

Засідання розпочнеться о 15:30 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для ЗМІ засідання буде проходити в режимі відеотрансляції.

Згідно з повідомленням, на засіданні планується розгляд питань медицини.

Як повідомлялось, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що сьогоднішня епідеміологічна ситуація дозволяє провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), проте остаточне рішення про проведення тестування буде прийматися 19-20 червня.