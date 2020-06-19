Абрамовського призначили міністром захисту довкілля



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Рішення про призначення Романа Абрамовського підтримали 264 народних депутатів Фото: Укрінформ

Прем'єр-міністр нагадав, що урядом було прийняте рішення про розділення Міністерства енергетики та захисту довкілля на два окремі відомства: енергетичне та екологічне

Верховна Рада ухвалила постанову про призначення Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.

Рішення підтримали 264 народних депутатів.

«В екологічній політиці дуже багато викликів. І я чітко знаю, що з ними робити: щоб ліквідувати наслідки промислового забруднення, адаптуватися до змін клімату. Багато питань до лісового господарства, багато питань до інфраструктури поводження з відходами — у тому числі, з радіоактивними. Ми вступили у період маловоддя, є питання, які стосуються рибного господарства. У мене є чіткий план, як зробити так, щоб рибні ресурси приносили користь держави», - зазагачив у Раді Абрамовський.

Він сказав, що планує представити «чіткий план діяльності», що корелюється з програмою діяльності уряду.

«Ви мали змогу ознайомитися з її екологічним блоком. Не думаю, що до нього були суттєві зауваження», - сказав Абрамовський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що урядом було прийняте рішення про розділення Міністерства енергетики та захисту довкілля на два окремі відомства: енергетичне та екологічне.

На думку Абрамовського, це було правильне рішення, яке дозволить більше зосередитися на екологічному напрямку. Він зазначив, що звертатиметься до урядовців, щоб повернути частину екологічних програми на поточний та наступний рік. Також новопризначений міністр сподівається впровадити прозору політику видобування природних ресурсів, прибравши з цієї сфери корупцію.

Новопризначений міністр також прокоментував проблему поводження з водними ресурсами.

«Ми вступили у період маловоддя, який трапляється кожні 30-40 років, триває різний час. Що ми будемо робити — головним завданням ставлю відновлення водно-болотних угідь. Це все питання, які стосуються змін клімату. Ми можемо штучно регулювати водний режим, обмежувати гідроелектростанції, обмежувати водний транспорт. Але глобально це не змінить ситуацію. Глобально треба запобігти неощадливому використанню ресурсів», - наголосив Абрамовський.

Роман Абрамовський народився у 1973 році. Закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. З жовтня 2019 року - заступник міністра енергетики та захисту довкілля України. До цього був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, ще раніше - помічником-консультанта народного депутата.

Як повідомлялось, уряд 3 червня зареєстрував у Верховній Раді подання на призначення Романа Абрамовського на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Очікувалося, що Верховна Рада розгляне його призначення 4 червня, однак тоді на засіданні парламенту це питання не виносилося.

Як повідомлялось, Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування ухвалив рішення про доцільність роз’єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля на два самостійні відомства.

Як відомо, у 2019 році уряд об’єднав Міністерство енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів.

«… маємо вкотре рішучу реформу «слуг» – профільний комітет Верховної Ради визнав необхідність розділення Міненерго на Міненерго і Мінекології. В серпні Мінекології будо ліквідовано Зеленським і «слугами» в рамках турборежиму. Також тоді ж зелені бездумні кнопочки ліквідували Міністерство окупованих територій. Два місяці тому воно було знову створено. Чекаю перейменування ОП на АП. Настав час реформ», – прокоментувала у Facebook цю ініціативу народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Нагадаємо, у лютому під час наради в офісі президента за участю представників Кабміну і Верховної Ради прийняли рішення відновити Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

Тодішня міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда анонсувала, що відомство буде розділено, адже питання реінтеграції не поміщалися у функціонал одного, навіть об’єднаного відомства, і була потреба в міжсекторальному співробітництві.

До слова, попередній міністр екології Остап Семерак в інтерв’ю «Главкому» заявляв, що відмова в рамках оптимізації Кабміну від Мінприроди України буде «страшною помилкою».

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