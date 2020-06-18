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    Економіка та фінанси

    Рада зробила крок до обов’язкової індексації розміру аліментів

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    <p>Проєкт закону передбачає проведення індексації аліментів щороку</p> - Рада зробила крок до обов’язкової індексації розміру аліментів

    Проєкт закону передбачає проведення індексації аліментів щороку

    Законопроєкт прийняли за основу

    В Україні можуть запровадити індексацію розміру аліментів. Відповідний законопроєкт за основу підтримали 246 нардепів на засіданні Верховної Ради у четвер, 18 червня.

    Проєкт закону пропонує внести зміни до статті 71 закону «Про виконавче провадження». Передбачено покласти на виконавця обов'язок щорічно проводити індексацію розміру аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі.

    Норма про індексацію аліментів у твердій грошовій сумі закріплена в статті 184 Сімейного кодексу вже понад 14 років. У 2016 році її закріпили також і в законі «Про внесення змін до деяких законів України про індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі». Проте, весь цей час у норми немає було механізму реалізації.

    «Відсутність механізму реалізації в законі «Про виконавче провадження» призводить до того, що питання про проведення індексації аліментів можна вирішити виключно в судовому порядку», - пояснили в парламенті.

    Нагадаємо, в Україні збільшився розмір аліментів.

    Раніше у Мін’юсті розповіли, чи можна під час карантину не платити аліменти.

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