Рада зробила крок до обов’язкової індексації розміру аліментів



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Проєкт закону передбачає проведення індексації аліментів щороку

Законопроєкт прийняли за основу

В Україні можуть запровадити індексацію розміру аліментів. Відповідний законопроєкт за основу підтримали 246 нардепів на засіданні Верховної Ради у четвер, 18 червня.

Проєкт закону пропонує внести зміни до статті 71 закону «Про виконавче провадження». Передбачено покласти на виконавця обов'язок щорічно проводити індексацію розміру аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі.

Норма про індексацію аліментів у твердій грошовій сумі закріплена в статті 184 Сімейного кодексу вже понад 14 років. У 2016 році її закріпили також і в законі «Про внесення змін до деяких законів України про індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі». Проте, весь цей час у норми немає було механізму реалізації.

«Відсутність механізму реалізації в законі «Про виконавче провадження» призводить до того, що питання про проведення індексації аліментів можна вирішити виключно в судовому порядку», - пояснили в парламенті.

Нагадаємо, в Україні збільшився розмір аліментів.

Раніше у Мін’юсті розповіли, чи можна під час карантину не платити аліменти.