Нардепи мажоритарники вимагають навести лад на Луганщині



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Народні депутати-мажоритарники з Луганщини вперше зібралися за круглим столом разом з керівництвом області

У Сєвєродонецьку, 24 вересня, за ініціативи Команди Шахова відбулась робоча зустріч з головою облдержадміністрації Віталієм Комарницьким.

В стінах облдержадміністрації для обговорення нагальних проблем області зібралися народні депутати України Сергій Шахов (114 округ), Сергій Вельможний (112 округ), Олександр Лукашев (113 округ), Олександр Сухов (107 округ) та ін.

«Треба будувати нові підприємства, асфальтні заводи, які не будуть забруднювати екологію, таким чином ми відродимо економічний потенціал Луганщини. Перелік проблем нескінченний! Сьогодні розкрадається як мінімум 700 млн в Сєвєродонецькій міській раді: немає ні підприємств, ні доріг у місті. Два роки тому було прийнято рішення запустити дрібні підприємства, які б звозили тверді побутові відходи до Лисичанська - досі ця система не запрацювала», - зауважив Сергій Шахов.

Окрему увагу чиновників парламентарій звернув на катастрофічну нестачу контрольних пунктів пропуску через державний кордон та антилюдські умови на існуючих переходах, а також борги перед шахтарями.

Під час зустрічі також розглянуті проблеми будівництва мосту в Станиці Луганській, обласної клінічної лікарні, залізничної гілки, яка приєднає п’ять районів Луганщини до всеукраїнської мережі, катастрофічний стан доріг, високі ціни на газ, продукти харчування, медикаменти, і, водночас - низький рівень зарплат і пенсій жителів.

Разом з тим, на зустріч не з’явилися виконуючий обов`язків прокурора Луганської області, керівництво ДСНС, яким були надіслані листи зі запрошеннями, та питання, які стосуються їх відомств. Поліція Луганської області також не надала відповідь на запитання.

«Тому ми не зупиняємося, і закликаємо провести окрему зустріч з керівництвом правоохоронних органів області, щоб обговорити найгучніші кримінальні провадження області, перебіг їх розслідувань, а також, щоб дізнатися, які заходи вживаються з їх боку для зменшення злочинності, особливо у сфері розкрадання коштів державного та комунального бюджетів», - підсумував народний депутат.

Усі присутні відзначили «історичність з’їзду» та одностайно вирішили продовжувати конструктивний діалог не рідше одного разу на квартал.