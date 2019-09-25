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    На виборах міського голови Києва авторитет Зеленського діятиме у менших масштабах, ніж на парламентських, - Омельченко

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    Багаторічний очільник Києва (1999 - 2006) Олександр Омельченко - На виборах міського голови Києва авторитет Зеленського діятиме у менших масштабах, ніж на парламентських, - Омельченко
    Багаторічний очільник Києва (1999 - 2006) Олександр Омельченко
    Фото: unpp.com.ua

    Олександр Омельченко переконаний, що на місцевих виборах у Києві такого впливу авторитету президента, як на виборах в Раду, не буде

    На виборах міського голови Києва авторитет Зеленського діятиме у менших масштабах, ніж на парламентських. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому»  розказав багаторічний міський голова (1999 - 2006) Києва Олександр Омельченко.

    Як зазначив «Главком», до Верховної Ради від Києва перемогли винятково представники «Слуги народу». У зв’язку з цим Омельченко пояснив, чи є проблемою для виборів міського голови Києва, що людина, яка ітиме під вивіскою «Слуги народу», може перемогти і стати міським головою значною мірою завдяки бренду прізвища президента.

    «Звичайно, цей авторитет президента і результат на 90% відобразився на парламентських виборах не тільки у Києві, а й по всій Україні. Гасло «Слуга народу від президента Зеленського». Все. Одразу автоматично кандидат отримав понад 30% підтримки. Навіть той, прізвище якого навіть ніхто не знав. Це факт», - погодився колишній очільник Києва.

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    Але у той же час зазначив, що на виборах міського голови може все піти інакше.

    «…На міського голову інакше. Тут можливий вплив авторитету президента, не виключаю цього. Але в таких масштабах, як це було на виборах депутатів Верховної Ради, звичайно, не буде», - упевнений Омельченко.

    Нагадаємо, у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

    Крім того, депутат від «Слуги народу»  і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просить прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА.

    Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу Президента.

    Напередодні з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.

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