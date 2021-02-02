Нардепи пропонують здешевити розмитнення «євроблях»: кого стосується

Для тих, хто досі не розмитнив свій автомобіль, чекають особливі правила

Парламент розглядає можливість змінити формулу розрахунку акцизу

На українських «євробляхерів» знову чекають зміни. Парламент підготував нові правила та сформував їх у законопроект.

Депутати розробили документ №4643-д, згідно з яким пропонується змінити формулу розрахунку акцизу і ввести особливі правила для тих, хто не розмитнив свій автомобіль вчасно.

Про те, як будуть працювати нові правила і кого вони стосуватимуться, повідомляє Obozrevatel.

Отже, законопроект стосуватиметься:

тільки «євроблях», ввезених до 31 грудня 2020-го;

термін дії закону – 180 днів з моменту ухвалення;

одне авто однієї категорії на одну людину (одне легкове, одне вантажне, один причіп)

авто повинні відповідати стандарту «Євро-2» (не пізніше ніж 1999 року випуску) або вище.

Акциз за новою формулою рахуватиметься так:

Базова ставка + коефіцієнт двигуна + доплата за дизельний двигун.

Базова ставка залежить від віку машини. Якщо менш ніж дев'ять років, то платити її зовсім не потрібно.

Далі ставки змінюються так:

машині до дев'яти років – 0 євро;

машині 10 років – 25 євро;

машині 11 років – 50 євро;

машині 12 років – 75 євро;

машині 13 років – 100 євро;

машині 14 років – 125 євро;

машині від 15 років – 150 євро.

Коефіцієнт двигуна залежить від його обсягу. Щоб його вирахувати, потрібно обсяг помножити на зазначену нижче ставку:

ставка для двигуна до 2000 куб. см – 0,25 євро;

ставка для двигуна до 3000 куб. см – 0,2 євро;

ставка для двигуна до 4000 куб. см – 0,25 євро;

ставка для двигуна до 5000 куб. см – 0,35 євро;

ставка для двигуна від 5001 куб. см – 0,5 євро.

Доплата за дизель становить 100 євро. Приміром, це автомобілі віком восьми і 14 років з бензиновим двигуном 2000 куб. см за старими і новими правилами.

Отже, за новими правилами:

машина віком вісім років – 500 євро;

машина віком 14 років – 625 євро.

За старими правилами:

машина віком вісім років – 800 євро;

машина віком 14 років – 1 400 євро.

Важливо також зазначити, що за новими правилами мито платити не потрібно, а ПДВ треба заплатити не з усієї вартості автомобіля, а тільки з акцизу.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспорту, ввезеного на територію України.