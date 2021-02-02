Нардепи пропонують здешевити розмитнення «євроблях»: кого стосується
Парламент розглядає можливість змінити формулу розрахунку акцизу
На українських «євробляхерів» знову чекають зміни. Парламент підготував нові правила та сформував їх у законопроект.
Депутати розробили документ №4643-д, згідно з яким пропонується змінити формулу розрахунку акцизу і ввести особливі правила для тих, хто не розмитнив свій автомобіль вчасно.
Про те, як будуть працювати нові правила і кого вони стосуватимуться, повідомляє Obozrevatel.
Отже, законопроект стосуватиметься:
- тільки «євроблях», ввезених до 31 грудня 2020-го;
- термін дії закону – 180 днів з моменту ухвалення;
- одне авто однієї категорії на одну людину (одне легкове, одне вантажне, один причіп)
- авто повинні відповідати стандарту «Євро-2» (не пізніше ніж 1999 року випуску) або вище.
Акциз за новою формулою рахуватиметься так:
- Базова ставка + коефіцієнт двигуна + доплата за дизельний двигун.
Базова ставка залежить від віку машини. Якщо менш ніж дев'ять років, то платити її зовсім не потрібно.
Далі ставки змінюються так:
- машині до дев'яти років – 0 євро;
- машині 10 років – 25 євро;
- машині 11 років – 50 євро;
- машині 12 років – 75 євро;
- машині 13 років – 100 євро;
- машині 14 років – 125 євро;
- машині від 15 років – 150 євро.
Коефіцієнт двигуна залежить від його обсягу. Щоб його вирахувати, потрібно обсяг помножити на зазначену нижче ставку:
- ставка для двигуна до 2000 куб. см – 0,25 євро;
- ставка для двигуна до 3000 куб. см – 0,2 євро;
- ставка для двигуна до 4000 куб. см – 0,25 євро;
- ставка для двигуна до 5000 куб. см – 0,35 євро;
- ставка для двигуна від 5001 куб. см – 0,5 євро.
Доплата за дизель становить 100 євро. Приміром, це автомобілі віком восьми і 14 років з бензиновим двигуном 2000 куб. см за старими і новими правилами.
Отже, за новими правилами:
- машина віком вісім років – 500 євро;
- машина віком 14 років – 625 євро.
За старими правилами:
- машина віком вісім років – 800 євро;
- машина віком 14 років – 1 400 євро.
Важливо також зазначити, що за новими правилами мито платити не потрібно, а ПДВ треба заплатити не з усієї вартості автомобіля, а тільки з акцизу.
Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспорту, ввезеного на територію України.