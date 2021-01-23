Комітет Ради рекомендує відстрочити розмитнення авто на єврономерах

Напрацьовано два законопроєкти, якими пропонуються зміни до Податкового та Митного кодексів

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспорту, ввезеного на територію України.

Про це йдеться у повідомленні інформаційного управління апарату Верховної Ради.

За словами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександра Ковальчука, проблемі розмитнення транспортних засобів, вже більше 10 років. Тільки протягом 2020 року було подано вісім законопроєктів, однак це питання досі не врегульоване остаточно. На думку Ковальчука, розмитнення «євроблях» необхідно зробити простим і дешевим, ліквідувати схему маніпулювання із вартістю автомобіля шляхом скасування оцінки вартості транспортного засобу. Водночас, це не має допустити збитків державі.

Ковальчук зазначив, що напрацьовано два законопроєкти, якими пропонуються зміни до Податкового та Митного кодексів. Вони передбачають єдиний підхід до розмитнення автомобілів без будь-яких пільг і винятків, стосуються всіх транспортних засобів, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року з порушенням митних правил, а також направлені на поповнення бюджету і полегшення роботи правоохоронних органів.

Водночас, за словами Ковальова, у прикінцевих положеннях законопроєкту пропонується отримані від розмитнення кошти у повному обсязі направити на вакцинацію українців від коронавірусу, доплати медикам, придбання обладнання, тощо. Він зазначив, що у проєкті закону встановлено, що автомобілі мають бути розмитнені протягом 180 днів за ставкою оподаткування, яка не перевищує одну тисячу євро.

Заступниця міністра фінансів Світлана Воробей висловила застереження щодо поширення пропонованих норм на автобуси та вантажні автомобілі, окрім легкових автомобілів, а також поширення пільг а триваліший період, ніж передбачалося попередніми розрахунками. Вона також звернула увагу на ряд технічних зауважень, зокрема, неприпустимість скасування оцінки вартості транспортних засобів і необхідним обмеження віку автомобілів, які ввозяться. Вона запропонувала ввести ставки оподаткування на тому ж рівні, як і під час пільгового періоду.

Голова комітету також зазначив, що найближчим часом буде напрацьований законопроєкт, який передбачатиме поступове, протягом п'яти років, зниження вартості розмитнення транспортних засобів.

Відтак, комітет підтримав доопрацьовані редакції проєктів законів «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України» і «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби» та доручив членам Комітету зареєструвати їх і внести на розгляд Верховної Ради.

Крім того, комітет рекомендував Раді включити ці проєкти законів до порядку денного і за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу.

Нагадаємо, поліція почала штрафувати водіїв на єврономерах за порушення закону у разі виявлення за кермом не тієї людини, яка за документами ввезла авто на територію України.