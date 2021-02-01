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    Політика

    Підсумки останньої сесії парламенту: продуктивність роботи різко впала

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    Останні п&rsquo;ять місяців парламент фактично випав із структури влади&nbsp;&ndash; КВУ - Підсумки останньої сесії парламенту: продуктивність роботи різко впала
    Останні п’ять місяців парламент фактично випав із структури влади – КВУ
    Фото з відкритих джерел

    Наприклад, кількість прийнятих законів зменшилась майже на половину

    Верховна Рада упродовж четвертої сесії ухвалила 110 законів, а це вдвічі менше, ніж на попередніх засіданнях. В цілому Комітет виборців України відзначає низьку продуктивність роботи парламенту останніх п'ять місяців.  

    Зокрема, кількість прийнятих законів зменшилась майже на половину, проведених засідань – на третину, кількість проведених голосувань знизилась втричі, – повідомляє пресслужба КВУ.

    Всього під час четвертої сесії (вересень 2020р. – січень 2021р.) народні депутати:

    • мали 28 робочих днів,
    • прийняли 110 законів,
    • зареєстрували 934 проекти законів,
    • провели 1073 голосування.

    Для порівняння під час третьої сесії (лютий – липень 2020 року):

    • нардепи працювали 39 днів, 
    • ухвалили 181 закон
    • зареєстрували 1416 проектів закону
    • голосували  2981 раз
    Під час другої сесії у (вересні 2019 – січень 2020 років)
    • працювали 36 робочих днів,
    • прийняли 215 законів,
    • зареєстрували 1003 законопроектів,
    • провели 1814 голосувань.

    «Різке падіння показників роботи парламенту можна пояснити двома причинами. По-перше, складається враження, що в останні п’ять місяців парламент фактично випав із структури влади. Через це фактично в ручному режимі приймалися рішення щодо призначення в.о. міністра енергетики, здійснювалися невдалі спроби вирішення конституційної кризи напряму Офісом Президента, в ручному управлінні приймались рішення щодо боротьби з коронавірусом.

    По-друге, на роботу парламенту негативно вплинула ситуація із коронавірусом серед народних депутатів. Однак замість того, щоб наздогнати втрачений темп, народні депутати фактично продовжили собі різдвяні відпустки, попрацювавши в січні лише чотири сесійні дні. Це з урахуванням того, що парламент і так майже не працював у жовтні і лише частково працював у листопаді», – прокоментував результати моніторингу голова КВУ Олексій Кошель.  

    Також, Комітет виборців України проаналізував відвідування фракціями та народними депутатами пленарних засідань Верховної Ради у вересні, та назвав найбільш сумлінних.

    Теги: Верховна Рада депутат закон робота парламент фракція
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