Підсумки останньої сесії парламенту: продуктивність роботи різко впала

Наприклад, кількість прийнятих законів зменшилась майже на половину

Верховна Рада упродовж четвертої сесії ухвалила 110 законів, а це вдвічі менше, ніж на попередніх засіданнях. В цілому Комітет виборців України відзначає низьку продуктивність роботи парламенту останніх п'ять місяців.

Зокрема, кількість прийнятих законів зменшилась майже на половину, проведених засідань – на третину, кількість проведених голосувань знизилась втричі, – повідомляє пресслужба КВУ.

Всього під час четвертої сесії (вересень 2020р. – січень 2021р.) народні депутати:

мали 28 робочих днів,

прийняли 110 законів,

зареєстрували 934 проекти законів,

провели 1073 голосування.

Для порівняння під час третьої сесії (лютий – липень 2020 року):

нардепи працювали 39 днів,

ухвалили 181 закон

зареєстрували 1416 проектів закону

голосували 2981 раз

Під час другої сесії у (вересні 2019 – січень 2020 років)

працювали 36 робочих днів,

прийняли 215 законів,

зареєстрували 1003 законопроектів,

провели 1814 голосувань.

«Різке падіння показників роботи парламенту можна пояснити двома причинами. По-перше, складається враження, що в останні п’ять місяців парламент фактично випав із структури влади. Через це фактично в ручному режимі приймалися рішення щодо призначення в.о. міністра енергетики, здійснювалися невдалі спроби вирішення конституційної кризи напряму Офісом Президента, в ручному управлінні приймались рішення щодо боротьби з коронавірусом.

По-друге, на роботу парламенту негативно вплинула ситуація із коронавірусом серед народних депутатів. Однак замість того, щоб наздогнати втрачений темп, народні депутати фактично продовжили собі різдвяні відпустки, попрацювавши в січні лише чотири сесійні дні. Це з урахуванням того, що парламент і так майже не працював у жовтні і лише частково працював у листопаді», – прокоментував результати моніторингу голова КВУ Олексій Кошель.

Також, Комітет виборців України проаналізував відвідування фракціями та народними депутатами пленарних засідань Верховної Ради у вересні, та назвав найбільш сумлінних.