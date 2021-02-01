Підсумки останньої сесії парламенту: продуктивність роботи різко впала
Наприклад, кількість прийнятих законів зменшилась майже на половину
Верховна Рада упродовж четвертої сесії ухвалила 110 законів, а це вдвічі менше, ніж на попередніх засіданнях. В цілому Комітет виборців України відзначає низьку продуктивність роботи парламенту останніх п'ять місяців.
Зокрема, кількість прийнятих законів зменшилась майже на половину, проведених засідань – на третину, кількість проведених голосувань знизилась втричі, – повідомляє пресслужба КВУ.
Всього під час четвертої сесії (вересень 2020р. – січень 2021р.) народні депутати:
- мали 28 робочих днів,
- прийняли 110 законів,
- зареєстрували 934 проекти законів,
- провели 1073 голосування.
Для порівняння під час третьої сесії (лютий – липень 2020 року):
- нардепи працювали 39 днів,
- ухвалили 181 закон
- зареєстрували 1416 проектів закону
- голосували 2981 раз
- працювали 36 робочих днів,
- прийняли 215 законів,
- зареєстрували 1003 законопроектів,
- провели 1814 голосувань.
«Різке падіння показників роботи парламенту можна пояснити двома причинами. По-перше, складається враження, що в останні п’ять місяців парламент фактично випав із структури влади. Через це фактично в ручному режимі приймалися рішення щодо призначення в.о. міністра енергетики, здійснювалися невдалі спроби вирішення конституційної кризи напряму Офісом Президента, в ручному управлінні приймались рішення щодо боротьби з коронавірусом.
По-друге, на роботу парламенту негативно вплинула ситуація із коронавірусом серед народних депутатів. Однак замість того, щоб наздогнати втрачений темп, народні депутати фактично продовжили собі різдвяні відпустки, попрацювавши в січні лише чотири сесійні дні. Це з урахуванням того, що парламент і так майже не працював у жовтні і лише частково працював у листопаді», – прокоментував результати моніторингу голова КВУ Олексій Кошель.
Також, Комітет виборців України проаналізував відвідування фракціями та народними депутатами пленарних засідань Верховної Ради у вересні, та назвав найбільш сумлінних.