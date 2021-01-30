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    На Одещині відновили проїзд дорогами загального користування

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    На Одещині відновили проїзд дорогами загального користування - На Одещині відновили проїзд дорогами загального користування
    На Одещині відновили проїзд дорогами загального користування

    З 18:00 години 30 січня знімаються всі раніше введені обмеження руху

    Проїзд на дорогах загального користування в Одеській області відновлено.

    Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «Служба автомобільних доріг в Одеській області повідомляє, що із 18:00 години, 30 січня 2021 року, знімаються всі раніше введені обмеження руху транспортних засобів мережею автомобільних доріг загального користування державного значення Одеської області», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, під кінець січня Україну засипали сильні снігопади: у багатьох областях через негоду обмежено рух, знеструмлено села, порушено роботу інфраструктури в містах.

    У Києві прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу, а також обробка протиожеледними засобами не припиняється.

    В Одесі зламані під вагою льоду дерева пошкодили будинки, автомобілі, міську теплотрасу та інші об'єкти. У місті весь день 28 січня намагалися усунути наслідки удару стихії.

    У Миколаївській області за добу зі снігових заметів тут витягли вісім вантажних автомобілів і 42 легкових, а також три машини швидкої допомоги.

    В Україні на вихідні 30-31 січня будуть опади, ожеледиця та рвучий вітер. Переважатиме періодично сніг, а у східних областях, у південній частині та на Дніпровщині – дощ чи мокрий сніг. Уже 1 лютого в Україні буде зниження температури на 3-5.

    Теги: вихідні Одещина машини автомобіль снігопад вітер
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