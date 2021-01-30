На Одещині відновили проїзд дорогами загального користування

З 18:00 години 30 січня знімаються всі раніше введені обмеження руху

Проїзд на дорогах загального користування в Одеській області відновлено.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Служба автомобільних доріг в Одеській області повідомляє, що із 18:00 години, 30 січня 2021 року, знімаються всі раніше введені обмеження руху транспортних засобів мережею автомобільних доріг загального користування державного значення Одеської області», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під кінець січня Україну засипали сильні снігопади: у багатьох областях через негоду обмежено рух, знеструмлено села, порушено роботу інфраструктури в містах.

У Києві прибирання вулично-дорожньої мережі від снігу, а також обробка протиожеледними засобами не припиняється.

В Одесі зламані під вагою льоду дерева пошкодили будинки, автомобілі, міську теплотрасу та інші об'єкти. У місті весь день 28 січня намагалися усунути наслідки удару стихії.

У Миколаївській області за добу зі снігових заметів тут витягли вісім вантажних автомобілів і 42 легкових, а також три машини швидкої допомоги.

В Україні на вихідні 30-31 січня будуть опади, ожеледиця та рвучий вітер. Переважатиме періодично сніг, а у східних областях, у південній частині та на Дніпровщині – дощ чи мокрий сніг. Уже 1 лютого в Україні буде зниження температури на 3-5.