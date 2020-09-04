Нардепи розгорнули біло-червоно-білі прапори у Раді на підтримку Білорусі



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Біло-червоно-білі прапори у Верховній Раді, 4 вересня 2020 року

До слів підтримки білоруському народу долучилися народні депутати різних політичних сил

У Верховній Раді народні депутати висловили підтримку протестів у Білорусі та прийшли на засідання з історичними прапорами держави

«Ми віримо, що найближчим часом над парламентом Білорусі піднімуть біло-червоно-білий прапор. Сябри, Україна з Вами», - сказав нардеп від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

Він наголосив, що білоруси зараз боряться за існування країни, а Лукашенко «зливає країну» Путіну.

Нардепка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько нагадала, що білорус Михайло Жизневський загинув під час Революції Гідності в Києві, захищаючи українську свободу та Олександр Тарайковський, який загинув за свободу Білорусі.

Сергій Соболєв від «Батьківщини» заявив, що не може бути ситуації, коли в центрі Європи є режим, який розмовляє з народом мовою насильства.

«Білоруський народ все одно переможе, так само, як український», - додав він.

Натомість депутат від фракції ОПЗЖ Ілля Кива вивісив державний стяг Білорусі на балконі Ради.

Раніше Кива разом з Віктором Медведчуком принесли у Раду державний прапор Білорусі.