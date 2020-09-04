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    Нардепи розгорнули біло-червоно-білі прапори у Раді на підтримку Білорусі

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    Біло-червоно-білі прапори у Верховній Раді, 4 вересня 2020 року - Нардепи розгорнули біло-червоно-білі прапори у Раді на підтримку Білорусі
    Біло-червоно-білі прапори у Верховній Раді, 4 вересня 2020 року

    До слів підтримки білоруському народу долучилися народні депутати різних політичних сил

    У Верховній Раді народні депутати висловили підтримку протестів у Білорусі та прийшли на засідання з історичними прапорами держави

    «Ми віримо, що найближчим часом над парламентом Білорусі піднімуть біло-червоно-білий прапор. Сябри, Україна з Вами», - сказав нардеп від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

    Він наголосив, що білоруси зараз боряться за існування країни, а Лукашенко «зливає країну» Путіну.

    Нардепка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько нагадала, що білорус Михайло Жизневський загинув під час Революції Гідності в Києві, захищаючи українську свободу та  Олександр Тарайковський, який загинув за свободу Білорусі.

    Сергій Соболєв від «Батьківщини» заявив, що не може бути ситуації, коли в центрі Європи є режим, який розмовляє з народом мовою насильства. 

    «Білоруський народ все одно переможе, так само, як український», - додав він. 

    Натомість депутат від фракції ОПЗЖ Ілля Кива вивісив державний стяг Білорусі на балконі Ради.

    Раніше Кива разом з Віктором Медведчуком принесли у Раду державний прапор Білорусі

     Читайте також: Кива і Медведчуком, які підтримали Лукашенка, стали героями фотожаб
    Білорусь Верховна Рада депутат Олексій Гончаренко прапор протест Україна
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