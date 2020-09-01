Медведчук і Кива принесли у Раду державний прапор Білорусі



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Ми з білоруським народом, який захистив конституційний лад і свою країну, - написав Кива

Народний депутат з партії «Опозиційна платформа - За життя» Ілля Кива разом зі своїм однопартійцем, кумом Путіна Віктором Медведчуком принесли до Верховної Ради України червоно-зелений прапор Білорусі. Про це Кива написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ми з білоруським народом, який захистив конституційний лад і свою країну від захоплення і поневолення!» - написав Кива в коментарі під фото.

Як повідомлялося, сьогодні, 1 вересня, у столиці Білорусі Мінську силовики почали розгін студентів, які вийшли на акції протесту. Юнаки та дівчата вийшли на протести проти режиму Лукашенка з біло-червоними прапорами.

До слова, Лукашенко лякає білорусів громадянською війною через масові протести.

Напередодні Олександр Лукашенко визнав, що в Білорусі «дещо авторитарна» система.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

30 серпня на протестах у Мінську затримали щонайменше 173 людини.

На «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.