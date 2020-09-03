У соцмережах жартують над Кивою і Медведчуком, які підтримали Лукашенка. Добірка фотожаб



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Народний депутат з партії «Опозиційна платформа - За життя» Ілля Кива разом зі своїм однопартійцем Віктором Медведчуком принесли до Верховної Ради червоно-зелений прапор Білорусі на підтримку диктатора Лукашенка та стали героями дошкульних фотожаб.

Варто зазначити, що прапор Республіки Білорусь успадкував елементи стяга БРСР і був затверджений на референдумі 1995 року. Він являє собою прямокутне полотнище з двох горизонтальних смуг червоного і зеленого кольорів і замінив собою історичний біло-червоно-білий прапор незалежної Білорусі, під яким проходять протести по всій країні.

Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

Як відомо, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.