Рада хоче дозволити ЦВК проводити опитування у день виборів
Після години запитань до уряду нардепи візьмуться розглядати низку законопроєктів
Сьогодні Верховна Рада проводить годину запитань до уряду, яка традиційно відбувається в парламенті щоп’ятниці. Також парламент планує включити до порядку денного сесії законопроєкт №4043 щодо надання повноважень Центральній виборчій комісії проводити опитування громадської думки у день виборів.
Про це йдеться у порядку денному засідання.
Ухвалення цього проєкту закону дозволить створити умови для забезпечення інформаційної взаємодії між органами державної влади та громадянським суспільством шляхом забезпечення Центрвиборчкомом організації підготовки і проведення опитування громадської думки в день голосування на загальнодержавних або місцевих виборах на всій території України або в окремих її місцевостях. Цей законопроєкт депутати збираються розглянути третім питання.
Далі порядком денним передбачено розгляд проєктів постанов №2098-П і №2098-П1 щодо скасування рішення про ухвалення закону, який передбачає врегулювання тарифу на постачання електроенергії багатоквартирному будинку.
Нагадаємо, що «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.