Верховна Рада схвалила оновлення НКРЕКП



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Парламентарі внесли зміни до закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №2490-1 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг.

Законопроєктом встановлено, що національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), - постійний центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабміном.

За результатами розгляду поправок та пропозицій були доопрацьовані положення законопроекту, направлені на зміцнення інституційної спроможності регулятора. Зокрема, законодавчо визначено особливості спеціального статусу регулятора, віднесено до повноважень Верховної Ради щорічний розгляд звіту стосовно діяльності регулятора. Включено до повноважень регулятора розробку методики та визначення розмірів технологічних витрат оператора газорозподільчої системи.

Законом встановлюється, що НКРЕКП є органом, який здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також державне регулювання, моніторинг та контроль діяльності у сфері енергетики, зокрема діяльності з організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, забезпечення купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом, трейдерської діяльності.

Відповідно до законопроекту зарплата членів регулятора буде прив'язана не до мінімальної зарплати, як раніше, а до прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Окрім цього, необхідний для члена Регулятора досвід скорочується з 5 до 3 років, а у разі наявності представницького мандату його треба буде скласти до початку виконання обов'язків члена НКРЕКП.

Також, документом передбачено призначення членів регулятора за результатами відкритого конкурсу. До конкурсної комісії увійдуть п'ять осіб: троє - за поданням енергетичного комітету ВРУ, одна особа - за поданням Міненерго і ще одна - від Мінрегіонбуд. Комісія вважається повноважною у разі затвердження у її складі не менше чотирьох осіб.

За результатами конкурсу комісія рекомендує таку кількість кандидатів:

на одну вакансію ‒ два кандидата;

на дві вакансії ‒ три кандидата;

на три вакансії ‒ чотири кандидати;

на чотири вакансії ‒ шість кандидатів;

на п’ять вакансій ‒ сім кандидатів;

на шість вакансій ‒ вісім кандидатів.

Кабмін призначає до НКРЕКП кандидатів зі списку, поданого конкурсною комісією.

У разі неправомочності (відсутності кворуму) регулятора Кабмін призначає членів НКРЕКП на вакантні посади до обрання членів регулятора за результатами конкурсу, але не триваліше, ніж на три місяці.