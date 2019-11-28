Нардепи в аеропорту «Бориспіль» вирішували, чи знизиться ціна на перельоти для українців



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У четвер відбулось виїзне засідання депутатів парламентського комітету інфраструктури

Під час свого виїзного засідання Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури під головуванням Юрія Кісєля розглядав питання перспективи та розвитку ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Серед інших розглядалися і питання щодо ситуації загалом в авіаційної галузі України.

На засіданні були присутні 26 народних депутатів України, заступники міністра інфраструктури, представники авіакомпаній, експерти авіагалузі та громадські діячі.

Член комітету Віктор Бондар зазначив, що українські авіакомпанії знаходяться у неконкурентних умовах у порівнянні із своїми іноземними колегами, адже у нашій країні відсутній на зовнішніх ринках акциз на авіапаливо та ПДВ на внутрішні авіаперевезення тощо.

Комітет також запросив до слова Арона Майберга – співвласника авіаційної компанії МАУ, де він зазначив, що «насправді, в сучасному світі, між собою конкурують не аеропорти чи авіакомпанії, а безпосередньо ХАБи».

«Дохід від цієї моделі отримує держава, аеропорт, наземні перевізники, сервісні компанії. Авіакомпанії – це інтегратор продуктів учасників ХАБу, їх платіжний агент та продавець готового продукту кінцевому споживачу. Однак, на фоні неконкурентноспроможності українських авіакомпаній по відношенню до іноземних у зв'язку з високою ціною палива в Україні, наявності акцизу на авіапаливо, ПДВ на внутрішні перевезення, необхідність обльоту території РФ та окупованих частин країни, брак фінансування та високу вартість грошей всередині країни - результатом суми усіх цих пунктів внаслідок скорочення ХАБу у 2020 році, сумарні втрати державних підприємств та держави перевищать 250 млн. доларів ВВП, 1250 робочих місць та 40 млн. доларів надходжень до бюджету», - розповів представник МАУ.

Авіаційний комітет Торгово-промислової палати подав свої законопроекти щодо внесення змін до Митного та Податкового кодексів, що мають на меті ліквідувати ці негативні явища у галузі. Однак профільним комітетом ці ініціативи не розглянуті і поки ігноруються, а комітет інфраструктури залишає ці питання в невизначеному стані.

Фахівці наводять рецепти для розвитку галузі та зниження вартості перельотів для українських авіакомпаній, а відтак і вартості квитків прості:

• Запровадження 0% ПДВ для внутрішніх рейсів на квитки та послуги постачальників

• Скасування паливного акцизу

• Демонополізація галузі, у т.ч. паливного ринку та Duty Free

• Конкурентність вартості аеронавігаційних послуг

• Зменшення вартості фінансових ресурсів

• Проведення аудиту та моніторингу собівартості учасників хабу

• Запровадження збалансованого розподілу прибутку хабу

• Запровадження механізму компенсації за обліт та недискримінація українських перевізників за рахунок регулювання повітряного простору

«Якщо законодавці дійсно так турбуються про свого виборця, як це звучало на засіданні, то вони просто зобов’язані вжити заходів щодо реалізації ініціатив, які виходять від учасників ринку, експертів галузі та пересічних громадян нашої країни», - йдеться у повідомленні за результатами виїзної наради в Борисполі.