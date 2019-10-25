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    Керівництво «Борисполя» проти передачі аеропорту в концесію

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    Керівництво «Борисполя» проти передачі аеропорту в концесію

    У «Борисполі» наполягають на необхідності завершення корпоратизації аеропорту

    Заступник генерального директора аеропорту «Бориспіль» з комерційної діяльності та стратегічного розвитку Георгій Зубко заявив, що аеропорт зможе принести більше користі, залишившись у державній власності. Про це він сказав під час дебатів.

    «На сьогоднішній день ми вважаємо, що аеропорт «Бориспіль» поки не варто продавати або передавати в концесію. Ще чотири роки тому він був збитковим і, напевно, його можна було б приватизувати. Але сьогодні він платить в бюджет кілька мільярдів гривень. І ми як менеджмент говоримо, що це далеко не межа: розв'яжіть наші руки корпоратизацією і ми покажемо результат», - заявив Зубко.

    Він також підкреслив, що передача в концесію «Борисполя» безумовно не повинна бути пріоритетом для держави, оскільки є велика кількість регіональних аеропортів.

    За його словами, керівництво «Борисполя» підтримує ідею того, що держуправління не є ефективною управлінською моделлю і наполягає на необхідності завершення корпоратизації аеропорту.

    Зубко також зазначив, що в авіагалузі концесія - більш вдалий інструмент, ніж приватизація.

    Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури України готує пілотні проекти з передачі в концесію регіональних аеропортів.

    Раніше Міністерство інфраструктури під керівництвом Володимира Омеляна планувало передати в концесію міжнародні аеропорти «Бориспіль» і «Львів» ім. Данила Галицького з залученням регіональних аеропортів.

    3 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про концесію. Президент Володимир Зеленський підписав закон.

    Концесія — це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Аеропорт Бориспіль приватизація закон аеропорт Міністерство інфраструктури
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