Азербайджанський лоукостер переїде з аеропорту «Київ» у «Бориспіль»



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У пресслужбі Buta Airways не прокоментували причини переходу.

В системі бронювання Buta Airways аеропорт в Києві вже оновлено на «Бориспіль»

Лоукостер Buta Airways оголосив про припинення з 22 січня польотів в аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського та переведення рейсів Баку-Київ в аеропорт «Бориспіль».

Про це повідомляє avianews.

Польоти будуть виконуватися тричі на тиждень по вівторках, середах і п'ятницях. Зараз лоукостер літає цими ж днями в «Жуляни».

У пресслужбі Buta Airways не прокоментували причини переходу. В аеропорту «Бориспіль» на момент публікації виданню не змогли підтвердити факт переходу. В системі бронювання Buta Airways аеропорт в Києві вже оновлено на «Бориспіль», однак не вказано термінал, в якому буде проводитися обслуговування.

Buta Airways є лоукост брендом азербайджанської авіакомпанії Azal. Вона раніше літала з Баку в аеропорт «Бориспіль», проте після початку польотів під лоукост брендом в «Жуляни» закрила рейси в «Бориспіль».

У попередні роки з аеропорту «Жуляни» в «Бориспіль» перейшли Aegean Airlines, flydubai, Pegasus Airlines.