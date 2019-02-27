«Народний фронт» пропонує передати матеріали щодо «Укроборонпрому» до вже створеної ТСК



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Максим Бурбак розробив відповідний проект постанови Верховної Ради Фото: nfront.org.ua

Через два тижні ТСК має доповісти парламенту про результати

«Народний фронт» вимагає негайного і неупередженого розслідування матеріалів щодо зловживань в «Укроборонпромі».

Про це написав керівник фракції Максим Бурбак на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що розробив відповідний проект постанови Верховної Ради.

«Буду пропонувати фракції завтра зареєструвати і проголосувати постанову про негайну передачу матеріалів до вже створеної парламентом ТСК щодо зловживань у секторі безпеки і оборони. З викликом на публічне засідання комісії ГПУ, НАБУ, антикорупційного прокурора, керівництва «Укроборонпрому«, Міноборони та інших осіб - фігурантів даного розслідування», - зазначив Бурбак.

«Також пропоную провести публічне засідання комісії за участі як членів ТСК, так і антикорупційного комітету, Комітету з правоохоронної діяльності та Комітету з національної безпеки і оборони», - написав він.

Керівник фракції НФ також додав, що згідно проекту постанови парламентська ТСК має через два тижні доповісти парламенту про результати перевірки.

«Ми хочемо знати правду. Якщо факти підтверджуються, то винні особи повинні стати підозрюваними в рамках кримінального провадження, а не політичних дискусій напередодні виборів Президента. Якщо факти не підтверджуються - це повинно стати відомо суспільству», - наголосив Бурбак.

«Всі мають пам’ятати, що Україна воює. Відтак, будь-які спекуляції на темі боєготовності українського війська підривають бойовий дух народу й вигідні ворожій пропаганді», - резюмував керівник фракції.

Раніше стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні Bihus.info, а також нададуть свою оцінку. У НАБУ також зазначили, що підприємства, про які йде мова в матеріалі, вже є об'єктами розслідувань Бюро.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, оточення Порошенка курує розкрадання оборонки. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі. Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

Гладковський-молодший вирішив подати до суду на журналістів. Він вимагатиме лише спростування недостовірної інформації, а також готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, порушених журналістами.

А його батько Олег Гладковський вирішив призупинити свої повноваження у Раді нацбезпеки. Він звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.