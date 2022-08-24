Наша «Мрія»: приголомшливі кадри із Дня Незалежності-2021 (фото, відео)

На День Незалежності нагадуємо, якою була наша «пташка» пролетить над Хрещатиком

Торік найбільший транспортний літак у світі брав участь у параді

Торік 24 серпня, на День Незалежності, найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» брав участь у святковому параді. Нагадуємо, яким був літак і віримо: «Мрія» буде жити.

24 серпня 2021 року рамках авіапараду до Дня Незалежності над столицею України пролетів найбільший та найпотужніший у світі літак – Ан-225 «Мрія». Згідно з маршрутом, гордість української авіаційної промисловості злетіла з аеродрому в Гостомелі і взяла курс на південь, щоб увійти в Київ в районі Теремків. Над Хрещатиком літак пройшов на висоті 400 метрів.

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Це відео було знято у Гостомелі під Києвом. На кадрах видно, як «Мрія» пролетіла низько над землею та попрямувала на посадку. Люди не стримували своїх емоцій та знімали на відео видовищний політ українського літака.

Перед цим «Мрія» пролетіла над Хрещатиком і замикала повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників і військово-транспортних суден: зокрема, Мі-8, Мі-14, Мі-24, Су-27, МіГ-29, Іл-76 і Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П».

Літак Ан-225 «Мрія», спроєктований і побудований на державному підприємстві «Антонов», що входить до складу «Укроборонпрому».

Літак створювався для перевезення корабля багаторазового використання «Буран» і частин ракети-носія «Енергія». Також передбачалося, що Ан-225 будуть використовувати і як літальний космодром багаторазової авіаційно-космічної транспортної системи (МАКС), в якій літак є першим ступенем, а другим – невеликий космічний «човник» із паливним баком.

«22 березня 1989, «Мрія» з вантажем 156,3 тонн піднялася в повітря і за 3 години 45 хвилин польоту встановила 110 світових рекордів у швидкості, висоті польоту і вантажопідйомності. Вже 11 вересня 2001 «Мрія» встановила 124 світові і 214 національних рекордів», – повідомляв «Укроборонпром».

Нагадаємо, з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну в селищі та селах Гостомельської ОТГ відбувалися запеклі бої, які тривали понад місяць, більша частина будівель, включаючи житловий фонд, зазнала пошкоджень або була повністю зруйнована.

У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

За приблизними оцінками, для відновлення «Мрії» необхідно $800 млн.