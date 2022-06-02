«Мрія» на базі «Мрії-2»: командир літака розповів, чи зможе Україна побудувати новий Ан-225

Нова «Мрія» на 90% буде символом не тільки для нової післявоєнної України, а й для досягнень можливостей світової авіації

Будівництво нової «Мрії» має відбуватися тільки в Україні

Відбудова літака Ан-225 «Мрія» з нуля була б надто дорогим проєктом. Тому варто для відновлення «Мрії» використати недобудований літак «Мрія-2». Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив командир Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов.

За приблизними оцінками, для відновлення «Мрії» необхідно $800 млн. Однак, на думку Антонова, якщо відновлювати літак повністю, то цей цінник може суттєво зрости.

«Я скажу чесно і відверто, для будівництва з нуля у нас абсолютно ніяких можливостей немає, до того ж його вартість зросте від цієї суми навіть не у десять разів, а значно більше. Тут лише розмова про використання «Мрії-2» як основи для відновлення «Мрії». Причому будівництво має відбутися лише в Україні. Коли буде складено кошторис всього цього процесу, тоді стане зрозуміло, скільки літак коштуватиме. Так, дійсно, президент озвучив цифру $800 млн і мені здається, що саме це реальні цифри, реальна вартість, яка при будівництві буде витрачена на відновлення літака», – зазначив льотчик.

Дмитро Антонов вважає, що план відбудови літака необхідно складати уже зараз, і як тільки закінчиться війна – взятися за його реалізацію.

«Наприклад, війна завершиться до кінця року. За цей час треба скласти план будівництва літака і кошторис. Цим потрібно вже зараз займатися. Із завершенням війни має стартувати відлік до початку будівництва. Буде це за $800 млн, чи за якусь іншу ціну, має показати кошторис, який повинен бути відкритим і публічним. Якщо все буде відкрито, то і інвестори прийдуть», – сказав командир «Мрії».

На думку Антонова, Україні не вдасться лише своїми силами побудувати «Мрію», необхідна буде допомога від провідних авіабудівельних компаній – необхідно буде виготовити устаткування саме під «Мрію».

«Світ зробив настільки великий крок вперед у авіабудуванні, що без навігаційного обладнання, системи управління літаком тощо, ми цього зробити не зможемо. Ми у змозі створити фюзеляж, «залізо», і робимо це на світовому рівні. Це стосується літаків малого і середнього класу. «Мрію» і «Руслан» створити дуже складно, бо не існує уже заводу у Ташкенті, який виготовляв основні силові конструкції для цих літаків (Ташкентський механічний завод, – «Главком»).

Літаки малого класу ми цілком зараз своїми силами зробити не можемо. Наприклад, Ан-178. Вже є один майже готовий, ще три фюзеляжі Ан-178 виготовлені. Тепер стоїть задача, щоби вони полетіли. Це невеликий літак, але у ньому дуже багато не українського устаткування. Там американське, канадське, європейське устаткування встановлене. Щоби зробити «Мрію», потрібно працювати з авіавиробниками, щоби вони саме під наш літак зробили устаткування. Так, це буде дуже дорого. Але можна знайти з ними компроміс, щоби це був символ не тільки України, а й для всіх у світі. Для цього потрібно розмовляти з людьми. Поки нічого не чув про такі перемовини», – пояснив він.

Командир «Мрії» також вислови сумнів, що відновлений літак буде комерційним проєктом. Адже так робота, яку «Мрія» виконувала раніше, не приведе до її окупності.

«Це навряд чи буде комерційним проєктом. Окупність його може бути лише у разі якоїсь неймовірної пропозиції. Якщо говорити напівжартома, то це може бути запуск космічного корабля на Марс з величезної висоти, на яку «Мрія» може підняти космічний корабель. Та робота, яку «Мрія» виконувала до цього, не призведе до окупності. Тому це на 90% – символ не тільки для нової післявоєнної України, а й для досягнень можливостей світової авіації», – вважає він.

Нагадаємо, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

Згодом у мережі з’явилося відео із залишками транспортного літака Ан-225 «Мрія», які нині перебувають на аеродромі в Гостомелі. На кадрах видно, як частину літака причепили до техніки та тягнули.

Раніше повідомлялося, унікальний український транспортний літак «Мрія», що його окупанти знищили в Гостомелі, можна було врятувати. Державне підприємство «Антонов» на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу – натівський аеродром саме для «Мрії». Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до ФРН вранці 24-го лютого, та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

Як відомо, 29 березня «Укроборонпром» відсторонив Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора Державного підприємства «Антонов», що входить до складу концерну. Причину розпочатого службового рішення тримали в секреті. Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що Державний концерн «Укроборонпром» звільнив гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова.

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