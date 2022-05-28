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    Події в Україні

    Підприємство «Антонов» пояснило, для чого слугуватимуть уламки знищеної «Мрії»

    АН-225 &laquo;Мрія&raquo; був знищений під час ворожої атаки - Підприємство «Антонов» пояснило, для чого слугуватимуть уламки знищеної «Мрії»
    АН-225 «Мрія» був знищений під час ворожої атаки
    фото: Державне підприємство «Антонов»/Facebook

    Компанія спростувала інформацію про те, що залишки літака утилізують

    Державне підприємство «Антонов» тісно співпрацює з правоохоронними, слідчими органами України в напрямку збирання доказів злочинів, здійснених російськими окупантами. Про це повідомляє компанія на своїй сторінці у Facebook.

    «У мережі інтернет широко розповсюджується хибна інформація про «вивезення з аеропорту «Київ-Антонов-2» агрегатів літака Ан-225 «Мрія» з метою їх подальшої утилізації», – ідеться у повідомленні.

    Також у компанії зазначають, що відео, яке стало основою для поширення цієї недостовірної інформації, було відзняте «піратським» способом та поширене без погодження з підприємством «Антонов» та відповідними державними органами.

    Нагадаємо, у мережі з’явилося чергове відео із залишками транспортного літака Ан-225 «Мрія», котрі нині перебувають на аеродромі в Гостомелі. На кадрах, що їх оприлюднив Telegram-канал «Реальний Київ», видно, як частину літака причепили до техніки та тягнули.

    Раніше повідомлялося, унікальний український транспортний літак «Мрія», що його окупанти знищили в Гостомелі, можна було врятувати. Державне підприємство «Антонов» на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу – натівський аеродром саме для «Мрії». Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до ФРН вранці 24-го лютого, та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.

    У результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

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    Теги: росія окупанти Київ війна Антонов Мрія літак завод інтернет аеропорт Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Підприємство «Антонов» пояснило, для чого слугуватимуть уламки знищеної «Мрії»