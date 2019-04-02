Найбільше на один голос виборця витратив Насіров – 997 грн.



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КВУ назвав кандидатів, які витратили найбільше грошей на один голос виборця

Комітет виборців України провів аналіз, в якому співставив кількість грошей, які кандидати в президенти офіційно витратили на проведення агітації та внесення грошової застави із кількістю голосів виборців, які вони отримали за результатами виборів.

Як повідомляє прес-служба КВУ, найдорожчою стала вартість голосу для Романа Насірова, Сергія Капліна, Аркадія Корнацького та Сергія Носенка. Витрачені ними суми коштів значно перевищили ту кількість голосів виборців, які вони отримали.

«Насіров витратив на агітаційну кампанію та заставу 2,5 млн. грн. і отримав підтримку 2507 виборців. Тобто, вартість одного голосу склала 997 грн., що є рекордною сумою. Сергій Каплін: витрачено 12,6 млн., отримано 14 871 голосів. Вартість голосу – 849 грн. Третій – Аркадій Корнацький. Кандидат витратив 3,5 млн. грн. При цьому отримав 4 358 голосів. Вартість одного голосу склала 825 грн.», - зазначили в Комітеті виборців України.

Натомість, найменш дорогими виявилися голоси виборців для Ігоря Смешка, Володимира Зеленського та Юрія Тимошенка.

«Тимошенко витратив на кампанію разом із заставою 2,5 млн. грн. При цьому отримав 114 207 голосів, що складає 22 грн. за голос. Зеленський витратив 88, 9 млн. грн. У той же час він отримав 5 529 460 голосів виборців. Таким чином вартість голосу склала 16 грн. Для порівняння з іншими лідерами перегонів: вартість голосу для Петра Порошенка склала 141 грн., Юлії Тимошенко – 68 грн, Юрія Бойка – 23 грн., Анатолія Гриценка – 82 грн.», - повідомили в КВУ.

Зазначається, що найменшою серед усіх кандидатів стала вартість голосу для Смешка. Політик витратив 3,9 млн. грн., отримавши підтримку 1 104 537 виборців. Вартість голосу склала лише 4 грн.

Однак, на думку голови КВУ Олексія Кошеля, реальні витрати кандидатів можуть значно відрізнятися від тих сум, які вони вказали у своїх проміжних фінансових звітах. «У звітах ми, природньо, не побачимо витрат та роботу технічних кандидатів чи «фабрик ботів». Також переважно у тіньовий спосіб оплачуються витрати на роботу агітаторів, спостерігачів і членів комісій. Саме тому офіційні цифри низки кандидатів можуть відрізнятися від реальних витрат у кілька разів» - наголосив голова КВУ.

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