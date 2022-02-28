НАТО не збирається закривати українське небо, – Столтенберг

Столтенберг: На НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну у Європі

Столтенберг додав, що Росія веде проти України «брутальний конфлікт»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг виключив можливість введення безпольотної зони над Україною в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Про це він сказав у інтерв'ю NBC News.

«У нас немає намірів заходити в Україну – ні на землі, ні в повітряному просторі», – зазначив генсек.

Столтенберг додав, що Росія веде проти України «брутальний конфлікт». За його словами, на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну у Європі.

28 лютого росіяни прицільно обстріляли житлові квартали Харкова.

«Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою. Це злочин. Росія використовує тяжку артилерійську зброю!», – повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Через обстріли, які досі ведуться і зараз, не можемо навіть задіяювати вчасно рятувальні служби та ліквідовувати наслідки. Лише на цю хвилину відомо про 11 загиблих, десятки поранених.

Удень російські окупанти обстріляли Харків із реактивної артилерії, під масованим ударом опинилися Олексіївка, Павлове Поле, Салтівка, селище Жуковського та дитяча клінічна лікарня на Клочківській.