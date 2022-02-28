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    Окупанти вдарили балістичною ракетою по Києву

    Удар балістичною ракетою &laquo;Іскандер&raquo; у Києві - Окупанти вдарили балістичною ракетою по Києву
    Удар балістичною ракетою «Іскандер» у Києві
    фото: скріншот із відео

    Місце влучення ракети встановлюється

    Сьогодні, 28 лютого, близько 19 години російські війська завдали по Києву удару балістичною ракетою. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    Точне місце влучення ракети поки що невідоме.

    «Ще один злочин путінського режиму. Удар балістичною ракетою «Іскандер» у Києві. Точне місце та жертви встановлюються», - написав Геращенко.

    Як повідомлялося, щойно з'явилася інформація про закінчення переговорів між Україною та Росією про прининення війни, російські окупанти поновили обстріл наших міст.

    Теги: Росія окупанти Київ Антон Геращенко війна обстріл #stoprussia
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    Окупанти вдарили балістичною ракетою по Києву