Україна виплатить сім’ям загиблих військовослужбовців по 15 млн грн

Під час дії воєнного стану всім військовослужбовцям виплачується додаткова грошова винагорода в розмірі 30 тис. грн

Під час дії воєнного стану всім військовослужбовцям виплачується додаткова грошова винагорода

Сьогодні, 28 лютого, на засідання уряду України були ухвалені важливі рішення. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«На виконання доручення президента України Володимира Зеленського уряд прийняв рішення, що під час дії воєнного стану всім військовослужбовцям виплачується додаткова грошова винагорода в розмірі 30 тис. грн щомісячно. Військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки й оборони – розмір додаткової грошової винагороди збільшується до 100 тис. грн щомісячно. Також, сім’ям загиблих військовослужбовців буде виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн», – поінформував він.

Шмигаль зазначив, що ці рішення діють з 24 лютого цього року, з дня, коли Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти нашої держави.

Також Кабінет міністрів суттєво розширив перелік товарів критичного імпорту. Його поповнили, зокрема, м’ясо та їстівні субпродукти, молоко та молочні продукти, овочі, горіхи, кава, чай, зернові культури, пшеничне борошно, соки, жири та олії, цукор та кондитерські вироби. Також до списку було включено низку товарів військового призначення.

Створено Координаційний центр із забезпечення продовольчими продуктами, ліками, питною водою та паливом, який буде працювати 24/7 для забезпечення постраждалих від війни міст та регіонів усім необхідним.

Кабінет міністрів на час дії воєнного стану спростив процедуру закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб оборони України, забезпечення життєдіяльності населення та функціонування держави. Такі закупівлі будуть здійснюватися за рішенням керівника замовника або органу управління державним майном.