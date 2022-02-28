  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Обстріл Харкова: троє загиблих, 14 поранених

    Харків був обстріляний з реактивної артилерії - Обстріл Харкова: троє загиблих, 14 поранених
    Харків був обстріляний з реактивної артилерії

    Ворог не полишає спроб прорватися до Харкова, однак ЗСУ дають потужну відсіч.

    У Харкові війська РФ завдали масованих ударів по житлових кварталах у двох районах. За попередніми даними, загинули троє людей і ще 14 дістали поранення різного ступеню важкості. Про це повідомила кореспонденту Укрінформу волонтерка Наталія Попова.

    «Вдарили по двох спальних районах - Рогант та Олексіївка. Наразі відомо про 3 загиблих і 14 поранених», - сказала Попова.

    Людей доставили до лікарень.

    h2_01

    Також обстрілу зазнала Салтівка. Дані про жертви уточнюються. Наразі від містян Олексіївки надходять повідомлення про різні пошкодження, зокрема, пошкоджені газопроводи. За наявною інформацією, Харків був обстріляний з реактивної артилерії.

    За даними керівника Харківської ВЦА Олега Синєгубова, ворог не полишає спроб прорватися до Харкова, однак ЗСУ дають потужну відсіч.

    Нагадаємо, у місті Чернігів після артобстрілу окупантів загорівся гіпермаркет «Епіцентр», що на вулиці Шевченка.

    До слова, голова Сумської ОДА попередив містян про агресора, який суне в обласний центр.

    Теги: Харків Росія ЗСУ війна обстріл Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обстріл Харкова: троє загиблих, 14 поранених