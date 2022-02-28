Обстріл Харкова: троє загиблих, 14 поранених

Харків був обстріляний з реактивної артилерії

Харків був обстріляний з реактивної артилерії

Ворог не полишає спроб прорватися до Харкова, однак ЗСУ дають потужну відсіч.

У Харкові війська РФ завдали масованих ударів по житлових кварталах у двох районах. За попередніми даними, загинули троє людей і ще 14 дістали поранення різного ступеню важкості. Про це повідомила кореспонденту Укрінформу волонтерка Наталія Попова.

«Вдарили по двох спальних районах - Рогант та Олексіївка. Наразі відомо про 3 загиблих і 14 поранених», - сказала Попова.

Людей доставили до лікарень.

Також обстрілу зазнала Салтівка. Дані про жертви уточнюються. Наразі від містян Олексіївки надходять повідомлення про різні пошкодження, зокрема, пошкоджені газопроводи. За наявною інформацією, Харків був обстріляний з реактивної артилерії.

За даними керівника Харківської ВЦА Олега Синєгубова, ворог не полишає спроб прорватися до Харкова, однак ЗСУ дають потужну відсіч.

Нагадаємо, у місті Чернігів після артобстрілу окупантів загорівся гіпермаркет «Епіцентр», що на вулиці Шевченка.

До слова, голова Сумської ОДА попередив містян про агресора, який суне в обласний центр.