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    Геноцид українського народу. Росіяни прицільно обстріляли житлові квартали Харкова

    Росіяни обстріляли житлові квартали Харкова - Геноцид українського народу. Росіяни прицільно обстріляли житлові квартали Харкова
    Росіяни обстріляли житлові квартали Харкова
    фото із соцмереж

    Під час обстрілу в Харкові загинули 11 людей, десятки поранено

    Те, що зараз відбувається у Харкові, – це військовий злочин, це геноцид українського народу. Про це у соцмережах написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

    За його словами, російський ворог обстрілює житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури, де немає позицій ЗСУ. Ведуться обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлополь.

    «Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою. Це злочин. Росія використовує тяжку артилерійську зброю!», – повідомив він.

    Через обстріли, які досі ведуться і зараз, не можемо навіть задіяювати вчасно рятувальні служби та ліквідовувати наслідки. Лише на цю хвилину 11 загиблих, десятки поранених.

    Удень 28 лютого російські окупанти обстріляли Харків із реактивної артилерії, під масованим ударом опинилися Олексіївка, Павлове Поле, Салтівка, селище Жуковського та дитяча клінічна лікарня на Клочківській.

    У Харківській міській раді повідомили, що до двох міських лікарень після обстрілу доставили 15 поранених військових та 16 цивільних, одна жінка від поранень померла. Всього з початку доби у Харкові госпіталізували 44 особи.

    Харків контролюють українські військові, триває зачистка міста від ворожих диверсантів.

    Також 28 лютого окупанти обстріляли «Градами» евакуаційний транспорт, відправлений до Волновахи. Весь склад евакуаційної колони цілий і наразі перебуває в укриттях. Щойно вщухнуть обстріли, людей знову спробують евакуювати.

    Нагадаємо, у місті Чернігів після артобстрілу окупантів загорівся гіпермаркет «Епіцентр», що на вулиці Шевченка.

    До слова, голова Сумської ОДА попередив містян про агресора, який суне в обласний центр.

    Також сьогодні окупанти знову атакують Київщину: під обстріл потрапила Біла Церква.

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    Теги: Харків Росія окупанти ЗСУ геноцид обстріл злочин Олег Синєгубов
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    Геноцид українського народу. Росіяни прицільно обстріляли житлові квартали Харкова