НАТО вперше у соцмережах опублікувало пост українською мовою

В Альянсі наголосили, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування NATO

Сухопутне командування НАТО (NATO Allied Land Command) вперше опублікувало на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах пости українською мовою. До цього всі публікації були англійською.

Пости українською мовою опубліковані в Twitter і Facebook військового альянсу.

В організації зазначили, що Україна – це цінний партнер НАТО і перша з держав-партнерів бере участь в Силах реагування військового блоку. Також в альянсі підкреслили, що Україна стала одним з шести партнерів по розширенню прав і можливостей Об'єднаного командування ОСВ (Landcom) НАТО. «В даний час в штабі Landcom працює один український офіцер», – додали в організації.

До постів прикріплені фотографії навчань Збройних сил України. На них українські військові стріляють, здійснюють маневри на бойовій техніці, вивчають оперативну обстановку на карті.