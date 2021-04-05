  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    НАТО вперше у соцмережах опублікувало пост українською мовою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До постів НАТО додав фотографії навчань Збройних сил України - НАТО вперше у соцмережах опублікувало пост українською мовою
    До постів НАТО додав фотографії навчань Збройних сил України
    Фото: NATO Allied Land Command

    В Альянсі наголосили, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування NATO

    Сухопутне командування НАТО (NATO Allied Land Command) вперше опублікувало на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах пости українською мовою. До цього всі публікації були англійською.

    Пости українською мовою опубліковані в Twitter і Facebook військового альянсу.

    В організації зазначили, що Україна – це цінний партнер НАТО і перша з держав-партнерів бере участь в Силах реагування військового блоку. Також в альянсі підкреслили, що Україна стала одним з шести партнерів по розширенню прав і можливостей Об'єднаного командування ОСВ (Landcom) НАТО. «В даний час в штабі Landcom працює один український офіцер», – додали в організації.

    До постів прикріплені фотографії навчань Збройних сил України. На них українські військові стріляють, здійснюють маневри на бойовій техніці, вивчають оперативну обстановку на карті.

    Теги: НАТО військові навчання військові українська мова Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies