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    У Палаці спорту можуть облаштувати великий коронавірусний госпіталь

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    У разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу в Палаці спорту облаштують госпіталь - У Палаці спорту можуть облаштувати великий коронавірусний госпіталь
    У разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу в Палаці спорту облаштують госпіталь

    Відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Національній академії медичних наук, готують до прийняття хворих на Сovid-19

    В Україні починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі. Госпіталі планують розміщувати в існуючих великих приміщеннях. У Києві це може бути Палац спорту.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький за результатами останньої наради у президента України.

    «Закупається все необхідне обладнання для того, щоб нові госпіталі змогли почати роботу за лічені дні», - написав він.

    «Госпіталі плануємо розміщувати в існуючих великих приміщеннях – в Києві це може бути Палац спорту. Поки що такої необхідності немає, але ми повинні бути повністю готові», - додав Радуцький.

    Крім того, президент доручив готувати відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Національній академії медичних наук, до прийняття хворих на Сovid-19. Завдяки цьому рішенню значно збільшиться кількість ліжкомісць.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      265454
    • Хворіють
      146029
    • Одужали
      114410
    • Померли
      5015

    Як повідомлялося, що Володимир Зеленський під час наради дав низку доручень для боротьби з пандемією.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра України і міністра охорони здоров’я надати ліжковий фонд і медиків для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у столиці.

    Київ лікарня епідемія госпіталь коронавірус Михайло Радуцький
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