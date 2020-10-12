У Палаці спорту можуть облаштувати великий коронавірусний госпіталь
Відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Національній академії медичних наук, готують до прийняття хворих на Сovid-19
В Україні починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі. Госпіталі планують розміщувати в існуючих великих приміщеннях. У Києві це може бути Палац спорту.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький за результатами останньої наради у президента України.
«Закупається все необхідне обладнання для того, щоб нові госпіталі змогли почати роботу за лічені дні», - написав він.
«Госпіталі плануємо розміщувати в існуючих великих приміщеннях – в Києві це може бути Палац спорту. Поки що такої необхідності немає, але ми повинні бути повністю готові», - додав Радуцький.
Крім того, президент доручив готувати відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Національній академії медичних наук, до прийняття хворих на Сovid-19. Завдяки цьому рішенню значно збільшиться кількість ліжкомісць.
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Як повідомлялося, що Володимир Зеленський під час наради дав низку доручень для боротьби з пандемією.
Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра України і міністра охорони здоров’я надати ліжковий фонд і медиків для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у столиці.