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    Шкарлет запевнив, що студентів не виселятимуть примусово з гуртожитків

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    Саме гуртожитки сьогодні є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу, - Шкарлет - Шкарлет запевнив, що студентів не виселятимуть примусово з гуртожитків
    Саме гуртожитки сьогодні є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу, - Шкарлет

    Багато хто зі студентів працює і є ті, чия домівка наразі на «червоній» карантинній території, - урядовець

    Студентів не виселятимуть примусово з гуртожитків на час дистанційного навчання. З таким запевненням звернувся до студентів т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

    «Вельмишановні студенти! Запевняю, що ніхто не буде примусово виселяти вас із гуртожитків (і я обов'язково буду наголошувати щодо цієї позиції на засіданнях комісії ТЕБ та НС і уряду. Хоча саме гуртожитки сьогодні є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу», – запевнив Шкарлет.

    Він виявив розуміння до того, що багато хто зі студентів вже працює. «Вам важливо зберегти своє місце роботи». Є серед вас і ті, чия домівка наразі на «червоній» карантинній території, а також є соціально-незахищені категорії студентів», – написав керівник міністерства освіти.

    Шкарлет пояснив, що в офіційному документі МОН буде лише рекомендація щодо від'їзду з гуртожитків додому (окрім дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; студентів з тимчасово окупованих територій, «червоних» карантинних зон та інших) із зобов'язанням адміністрацій ЗВО щодо збереження місця проживання студента у гуртожитку та з обов'язковим перерахунком сплачених за гуртожиток коштів (у разі виїзду з гуртожитку з 15.10.20 до 15.11.20).

    «Прошу поставитися до рекомендацій не емоційно, а з урахуванням реалій сьогоднішньої небезпеки поширення пандемії. Ці заходи є виключно превентивними, для зниження ризиків захворюваності, з урахуванням того факту, що у гуртожитках фізично неможливо дотримуватися вимог дистанціювання (спільні кімнати, місця загального користування: кухні, душові кімнати тощо)», – підкреслив міністр.

    Нагадаємо, уряд з четверга відправить школярів на довгі канікули з 15 до 30 жовтня включно.

    Водночас закладам профосвіти, фахової передвищої та вищої освіти будуть рекомендувати з 15 жовтня до 15 листопада перейти на дистанційну форму навчання з обов'язковим виїздом студентів з гуртожитків.

    Т.в.о. міністра додав, що дитячі садочки продовжать працювати у звичайному режимі.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4768 осіб. Це на 960 випадків менше, ніж днем раніше (5728). Одужали за минулу добу – 937 людей (у попередній день 1920), померли 85 осіб, (у попередній день 108).

    міністр студенти канікули навчання уряд університет піклування коронавірус Сергій Шкарлет
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