Лабораторія ВООЗ підтвердила: в Україні циркулює кілька штамів коронавірусу

В Україні за минулу добу виявлено 8 199 нових хворих на Covid-19

Нові штами коронавірусу, які є в Україні, походять з Італії та Іспанії

Наразі в Хмельницькій області циркулює кілька штамів коронавірусу. Це підтвердили у ВООЗ, в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник державної установи «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Микола Габрикевич.

«Наразі в Хмельницькій області циркулює кілька штамів коронавірусу, які походять з Італії та Іспанії. Це підтвердила референс-лабораторія Всесвітньої організації охорони здоров’я, куди були доставлені зразки клінічних матеріалів також із нашої області», – розповів він.

Головний санлікар Хмельниччини додав, що в області не реєстрували повторних випадків захворювання на Covid-19.

Нагадаємо, 14 січня заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що в Україні британський штам коронавірусу поки не виявлено. Ляшко зазначив, що нова партія проб відправлена до лабораторії ВООЗ. Наразі британський штам коронавірусу вже «гуляє» у 22 країнах Європи.

Вчені Кенійського медичного дослідницького інституту заявили, що у Кенії наразі циркулюють 20 варіантів вірусу SARS-CoV-2. У США виявили два нових штами коронавірусу.

В Україні за минулу добу 14 січня виявлено 8 199 нових хворих на Covid-19. Від коронавіруса в світі померли вже 2 мільйони 368 людей. Найбільше смертей зафіксовано в США.