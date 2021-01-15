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    Лабораторія ВООЗ підтвердила: в Україні циркулює кілька штамів коронавірусу

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    В Україні за минулу добу виявлено&nbsp;8 199 нових хворих на&nbsp;Covid-19 - Лабораторія ВООЗ підтвердила: в Україні циркулює кілька штамів коронавірусу
    В Україні за минулу добу виявлено 8 199 нових хворих на Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Нові штами коронавірусу, які є в Україні, походять з Італії та Іспанії

    Наразі в Хмельницькій області циркулює кілька штамів коронавірусу. Це підтвердили у ВООЗ, в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник державної установи «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Микола Габрикевич.

    «Наразі в Хмельницькій області циркулює кілька штамів коронавірусу, які походять з Італії та Іспанії. Це підтвердила референс-лабораторія Всесвітньої організації охорони здоров’я, куди були доставлені зразки клінічних матеріалів також із нашої області», – розповів він.

    Головний санлікар Хмельниччини додав, що в області не реєстрували повторних випадків захворювання на Covid-19.

    Нагадаємо, 14 січня заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що в Україні британський штам коронавірусу поки не виявлено. Ляшко зазначив, що нова партія проб відправлена до лабораторії ВООЗ. Наразі британський штам коронавірусу вже «гуляє» у 22 країнах Європи.

    Вчені Кенійського медичного дослідницького інституту заявили, що у Кенії наразі циркулюють 20 варіантів вірусу SARS-CoV-2. У США виявили два нових штами коронавірусу. 

    В Україні за минулу добу 14 січня виявлено 8 199 нових хворих на Covid-19. Від коронавіруса в світі померли вже 2 мільйони 368 людей. Найбільше смертей зафіксовано в США.

    Читайте також: Микола Габрикевич: У нас циркулює кілька штамів коронавірусу. Це підтвердила лабораторія ВООЗ
    Теги: карантин вірус ВООЗ коронавірус
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