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    У світі

    Від коронавірусу в світі померли вже 2 млн людей

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    Від коронавірусу в світі померли вже 2 млн людей - Від коронавірусу в світі померли вже 2 млн людей
    Від коронавірусу в світі померли вже 2 млн людей

    В Європі «лідерами» по смертності є Італія та Велика Британія (86 тисяч)

    Від коронавіруса в світі померли вже 2 мільйони 368 людей. Найбільше смертей зафіксовано в США.

    Про це свідчать дані Worldometers.

    Так, в США зафіксували 397 тисяч смертей. На другому місці за смертністю Бразилія – 207 тисяч жертв вірусу. В Індії коронавірус забрав життя майже 152 тисяч осіб.

    Також висока смертність в Мексиці – майже 137 тисяч жертв Covid-19.

    В Європі «лідерами» по смертності є Італія (80 тисяч) та Великобританія (86 тисяч).

    В Україні число жертв коронавірусу перевищило 20 тисяч.

    Всього в світі майже 93,5 мільйона підтверджених випадків коронавіруса з початку пандемії. Активними залишаються 24 мільйони випадків.

    До відома, в Україні за минулу добу, 13 січня, було виявлено 7 925 нових хворих на коронавірус. Померло від ускладнень хвороби 162 людини. Одужало вчора 10 192 пацієнти. Здійснено тестувань за добу – 54 265 (зокрема методом ПЛР – 33 349, методом ІФА – 20 916). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 138 764 особи; одужало – 837 063 особи; летальних випадків – 20 376; проведено ПЛР-тестувань – 5 874 851.

    Як повідомлялося, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 випробували на кроликах.

    Нагадаємо, МОЗ повідомив, коли Україна може отримати Covid-вакцину Pfizer.

    Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, коли українці зможуть вакцинуватися власним коштом.

    У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.

    Глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

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    Теги: США лікар українці Велика Британія хвороби вакцинація коронавірус
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