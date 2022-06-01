«Навіщо нас хочуть убити?» Зеленська зворушила українців роликом до Дня захисту дітей

Сьогодні Україна боронить саме дитинство, право на нього

У цьому році вперше захист дітей буквальний – зі зброєю у руках. Про це заявили перша леді Олена Зеленська у своєму зверненні до Дня захисту дітей, який в Україні відзначають сьогодні, 1 червня.

Зеленська зазначила, що війна змінила мрії маленьких українців, зробила їх дорослими. Якщо раніше хтось хотів нову іграшку, то зараз хоче нарешті побачити свою маму, хтось хоче відвідати садочок і зустрітися з друзями, а хтось мріє, щоб тато повернувся живим і вони знову грали вдвох у футбол, говорить у відео вона.

«Вчишся у школі, ходиш у спортивну секцію чи на танці, записуєш ролики для TikTok, хвилюєшся перед іспитами, радієш канікулам, граєш на піаніно чи у футбол, малюєш, вивчаєш робототехніку чи програмування, любиш маму й тата, кота й собаку, чекаєш дня народження та літа, мрієш про братика чи сестричку, просто мрієш… Коли падає перша бомба, ти не можеш у це повірити.

«Навіщо нас хочуть убити?» – питаєш у мами в бомбосховищі. Мама плаче. Але найстрашніше, коли вона не відповідає», – йдеться у дописі Зеленської.

Перша леді наголосила, що українські жінки народжували дітей для миру, і тепер необхідно рятувати їх від війни.

«Сьогодні – День захисту дітей. І вперше цей захист – буквальний, зі зброєю в руках. Ми народжували й ростили їх для миру. А тепер маємо врятувати дітей від війни. Зараз ми боронимо саме дитинство, право на нього. Право не бачити бомбардувань і не знати, що таке сирітство. Бо Україна – це вони. Наші діти», – зазначила вона.

Зеленська також висловила впевненість, що настане день, коли «наші діти знову будуть дітьми».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив зворушливі фото про життя дітей в умовах війни з нагоди Дня захисту дітей. Він заявив, що Росія затьмарила цей день війною та краде дитинство в наших дітей. Але Україна дає гідну відсіч і захистить кожну українську дитину.

Як відомо, цьогоріч в Україні День захисту дітей відзначають в умовах воєнного стану. За офіційними даними, станом на сьогодні від збройної агресії РФ загинуло 243 дитини, 446 – поранено, 145 дітей вважаються зниклими безвісти. Найбільше дітей постраждало в Донецькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Запорізькій та Чернігівській областях.

Серед загиблих від воєнних злочинів РФ 130 хлопчиків та 79 дівчаток, стать ще 34 дітей наразі встановити не вдалося. Наймолодшим загиблим дітям було 23 дні, півтора та три місяці.

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