Росія краде дитинство: Зеленський показав фото українських дітей на війні

Україна дає відсіч ворогу заради мирного неба та щасливого дитинства

Президент Володимир Зеленський оприлюднив зворушливі фото про життя дітей в умовах війни з нагоди Дня захисту дітей, який в Україні відзначають сьогодні, 1 червня. Відповідний допис з’явився на сторінках президента у соцмережах.

Зеленський зазначив, що цей день, який завжди був наповнений радістю та усмішками, у цьому році затьмарила війна.

«1 червня завжди було днем тепла, радості й дитячих усмішок. Росія затьмарила цей день війною, Росія краде дитинство в наших дітей, вона хоче знищити наше майбутнє. Але ми даємо гідну відсіч і захистимо кожну українську дитину. Заради майбутнього України, заради мирного неба та щасливого дитинства», – написав президент.

Як відомо, цьогоріч в Україні День захисту дітей відзначають в умовах воєнного стану. За офіційними даними, станом на сьогодні від збройної агресії РФ загинуло 243 дитини, 446 – поранено, 145 дітей вважаються зниклими безвісти. Найбільше дітей постраждало в Донецькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Запорізькій та Чернігівській областях.

Серед загиблих від воєнних злочинів РФ 130 хлопчиків та 79 дівчаток, стать ще 34 дітей наразі встановити не вдалося. Наймолодшим загиблим дітям було 23 дні, півтора та три місяці.

Нагадаємо, сьогодні у Львові, з нагоди Дня захисту дітей, відбулася акція в пам’ять про тих, хто загинув від рук окупанта. До міської ратуші підвезли кілька порожніх шкільних автобусів. Ними цього дня могли б їхати на екскурсії ті діти, яких убили російські військові від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.