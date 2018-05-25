Найбільшу радість росіянам приносить телевізор, - опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За останні вісім років перегляд телевізора для громадян Росії став радіснішим заняттям

34% росіян вважають перегляд телевізора заняттям, яке приносить найбільшу радість і задоволення.

Про це свідчать результати опитування «Левада-центру».

Відповідь «дивитися телевізор» стала найпопулярнішою в опитуванні, де респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді.

На другому місці за популярністю стала відповідь «отримати гарні гроші».

У березні 2010 року опитування на таку саму тему продемонструвало, що «отримати гарні гроші» тоді було наймасовішим варіантом відповіді (33%). Відповідь із телевізором була на другому місці.

Росіяни також вибирали у квітні 2018 року такі варіанти відповіді (за популярністю): «проводити час із дітьми», «смачно поїсти» (по 24%) і «займатися садом, городом» (23%).

Опитування проводили 20–24 квітня серед 1600 осіб віком від 18 років і старших методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка не перевищує 3,4%.