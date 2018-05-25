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    Найбільшу радість росіянам приносить телевізор, - опитування

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    Найбільшу радість росіянам приносить телевізор, - опитування

    За останні вісім років перегляд телевізора для громадян Росії став радіснішим заняттям

    34% росіян вважають перегляд телевізора заняттям, яке приносить найбільшу радість і задоволення.

    Про це свідчать результати опитування «Левада-центру».

    Відповідь «дивитися телевізор» стала найпопулярнішою в опитуванні, де респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді.

    На другому місці за популярністю стала відповідь «отримати гарні гроші».

    У березні 2010 року опитування на таку саму тему продемонструвало, що «отримати гарні гроші» тоді було наймасовішим варіантом відповіді (33%). Відповідь із телевізором була на другому місці.

    Росіяни також вибирали у квітні 2018 року такі варіанти відповіді (за популярністю): «проводити час із дітьми», «смачно поїсти» (по 24%) і «займатися садом, городом» (23%).

    Опитування проводили 20–24 квітня серед 1600 осіб віком від 18 років і старших методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка не перевищує 3,4%. 

    Росія ЗМІ соцопитування пропаганда гроші
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