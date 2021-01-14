Ринок оренди нерухомості в Києві: прогнози на 2021 рік

Ринок оренди в Києві буде розвиватися з урахуванням ситуації з пандемією

2020 рік був не найкращим для ринку оренди нерухомості в Києві через карантин. З початком року обмеження повністю не зняті. Про те, що чекає на ринок оренди в 2021 році, дізнавався портал «Столична нерухомість» 100realty.ua.

Тенденції, які залишаться актуальними і в 2021 році

На думку експертів, цього року тенденції, попит і цінова ситуація буде схожою з кінцем минулого року. Коли ринок звик до обмежень, попит і пропозиція поступово почали входити в баланс.

За словами генерального директора АН «Park lane» Вікторії Барабаш, в 2020 році найчастіше орендували квартири і комерційну нерухомість в новобудовах. На такі угоди припало близько 70%. Це пояснюється і зростанням пропозиції, і якістю таких об'єктів. Вони зазвичай зі зручними плануваннями, красивою вхідною групою самого будинку, інфраструктурою та інше.

Тому в 2021 році орендарі обиратимуть квадратні метри в недавно побудованих будинках в різних районах Києва.

Чого очікувати ринку оренди в 2021 році

Експерти стверджують, що ринок оренди в Києві буде розвиватися з урахуванням ситуації з пандемією. Ринок оренди сильно залежить від того, чи зможуть представники бізнесу відновити активність, яка знизилася за час карантину. Це вплине і на попит, оскільки при позитивних змінах багато людей, які покинули столицю через проблеми з роботою, знову повернуться до Києва.

Краща ситуація буде восени, коли повертаються студенти і починається активний бізнес-сезон. В даному випадку актуальна як оренда квартир в Києві, так і нежитлових приміщень.

«Розвиток ринку оренди нерухомості в 2021 році залежатиме від ситуації з карантином, в першу чергу. Хоча ринок адаптувався до роботи в нових умовах, головним індикатором залишиться попит. У разі якщо всі обмеження будуть зняті, бізнес активізується і відповідно, попит на оренду житла і комерційної нерухомості також виросте», – каже генеральний директор АН« Благовіст» Олена Бібєрова.

На початку року великої активності не передбачається через обмеження, введені до кінця січня.

Що будуть орендувати в 2021 році

У сегменті житлової нерухомості попит не буде сильно відрізнятися від того, що був у 2020 році.

«Якщо говорити про найбільш затребувані квартири, то це в, першу чергу, однокімнатні квартири площею 40-55 кв. м недалеко від метро або зручних транспортних розв'язок. Також завжди актуальні двокімнатні квартири площею 55-75 кв. м. Найбільший інтерес буде спостерігатися на житло в нових будинках. Новобудови приваблюють орендарів новими інженерними комунікаціями, енергоефективністю будинку, також через більш розвинену, цікаву інфраструктуру поруч», – вважає Бібєрова.

Вона прогнозує, що навесні очікується активізація попиту на оренду будинків. Багато хто в 2020 році оцінив переваги життя в будинку з власною ділянкою, в оточенні природи.

Найпопулярніші напрямки для оренди заміських будинків:

Обухівське,

Одеське,

Бориспільське,

Вишгородське.

Користуватимуться попитом будинки в межах Києва (Осокорки, Нивки, Русанівські сади інші локації). Орендні ставки можуть змінитися в залежності від активності попиту.

«У сегменті оренди комерційних приміщень ситуація також буде залежати від обмежень, які можуть торкнутися роботи бізнесу. Швидше за все, продовжиться, розпочата в 2020 році, «міграція» орендарів у більш цікаві об'єкти. Зараз пропозиція на ринку дозволяє підібрати приміщення під будь-які запити і бюджет», – впевнена експерт. Зі зняттям всіх обмежень сегмент комерційної нерухомості почне активно розвиватися, як це було в попередні періоди серйозних змін на ринку (наприклад, в 2009 році).

Орендні ставки в 2021 році

Кардинальних змін орендних ставок не передбачається через незрозумілу ситуацію з пандемією. З ростом попиту можливе корегування орендних ставок. Особливо це торкнеться найбільш популярних квартир і приміщень.

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