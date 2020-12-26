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    Ціни на нерухомість зменшилися: скільки коштує квартира в Києві

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    <p>Вартість оренди житла у Києві зменшилася&nbsp;приблизно на 3%&nbsp;за останні три тижні</p> - Ціни на нерухомість зменшилися: скільки коштує квартира в Києві

    Вартість оренди житла у Києві зменшилася приблизно на 3% за останні три тижні

    У столиці дешевшають квадратні метри

    У Києві за останній місяць зменшилися ціни на нерухомість.

    Про це повідомляє ТСН з посиланням на дані платформи відкритих даних.

    Зазначається, що вартість оренди зменшилася приблизно на 3% за останні три тижні. Зараз однокімнатна квартира в столиці в середньому коштує 1,8 млн грн.

    Двокімнатну квартиру в столиці можна придбати за 2,7 млн грн. За трикімнатну оселю в Києві треба буде викласти майже 4 млн грн.

    Раніше «Главком» повідомляв, що з настанням адаптивного карантину ціни на довгострокову оренду житла в Києві зросли на 2-26%

    До слова, в Україні сироти старше 23 років отримають право на житло поза чергою.

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    Теги: Київ нерухомість ціни житло квартира
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