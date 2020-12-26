Ціни на нерухомість зменшилися: скільки коштує квартира в Києві

Вартість оренди житла у Києві зменшилася приблизно на 3% за останні три тижні

У столиці дешевшають квадратні метри

У Києві за останній місяць зменшилися ціни на нерухомість.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на дані платформи відкритих даних.

Зазначається, що вартість оренди зменшилася приблизно на 3% за останні три тижні. Зараз однокімнатна квартира в столиці в середньому коштує 1,8 млн грн.

Двокімнатну квартиру в столиці можна придбати за 2,7 млн грн. За трикімнатну оселю в Києві треба буде викласти майже 4 млн грн.

Раніше «Главком» повідомляв, що з настанням адаптивного карантину ціни на довгострокову оренду житла в Києві зросли на 2-26%.

До слова, в Україні сироти старше 23 років отримають право на житло поза чергою.